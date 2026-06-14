「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）

巨人が８度目の零敗で５カードぶりのカード負け越し。西武３連戦は計２得点しか奪えず、西武投手陣の前に完敗となった。

西武先発のワイナンスに抑え込まれ、「なかなか球が絞り切れなかった」と橋上監督代行。１点を追う八回１死では浦田が一塁牽制に戻りきれずアウトとなった。

前日の２つに続く牽制死。橋上監督代行は「積極的な走塁のいい面、悪い面、両方が出ましたよね」と振り返った。ただ、１７盗塁の浦田を筆頭に積極的な走塁が好調の一因でもあり「いいことばかり続けばいいが、リスクの高いことをやっている。ハイリターン、マイナスの面が出てしまうのは致し方ない。あまりにも多いとなると、チームとして考えないといけないことだが、現状ではどちらかといえばプラス面が多く出ていたと思っている。今回のことは反省しますが、今後に規制がかかるとは考えてないですし、選手に対してもそういう思いはさせたくない」と言い切った。

巨人は交流戦を１０勝６敗２分で終了。パ・リーグ相手に勝ち越しを決め、セ・リーグでの順位を大きく押し上げた。交流戦から指揮を執る橋上監督代行は「いろんな面で収穫ありました。投手にも野手にもプラスのことが多く出た。大きな自信にしてセリーグの戦いにも生かしてもらいたい」とうなずいた。