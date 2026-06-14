アップルはWWDC 2026で、新バージョンの音声アシスタント「Siri AI」を発表しました。

Siri AIはその名のとおり、AI機能「Apple Intelligence」を活用しています。これにより、パーソナルコンテキストの理解、幅広い知識、オンスクリーン認識に対応し、会話能力も向上しています。

Siri AIは、さまざまな情報をウェブから探して回答できます。さらに、個人的なメッセージやメール、写真などから関連情報を表示することも可能です。Siri AIには、会話履歴を確認できる専用アプリのほか、拡張されたビジュアルインテリジェンス体験や、文章作成のための統合ツールも含まれています。

Siri AIは、「Hey Siri」と呼びかけるだけでなく、サイドボタンの操作やDynamic Islandを下にスワイプすることで会話を開始できます。ヘッドセット「Apple Vision Pro」では、3Dビジュアライゼーションを見つめることでSiri AIを呼び出せます。なお、Apple WatchでもSiri AIは利用可能です。

専用のSiriアプリでは、過去の会話履歴を確認したり、新しい会話を始めたりできます。SiriアプリはiCloudを使って会話履歴を同期するため、MacやiPhone、iPad、Apple Watch、Apple Vision Proで会話を続けることができます。

Siri AIは2026年中に英語設定のユーザー向けにベータ版として提供される予定です。その後、さらに多くの言語へ対応が拡大されます。

賢く便利に進化したSiri AIの実力を早く試してみたいところです。

Source: アップル、9to5Mac

Image: アップル

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