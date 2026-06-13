【池袋】懐かし映像30年分をプレイバック！人気グルメや令和の最新トレンドも！
6月13日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 【池袋】西武鉄道シリーズ“最終章”巨大ターミナルの30年！」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜池袋＞懐かし映像30年分をプレイバック！人気グルメや令和の最新トレンドも！
▼昭和・平成・令和で愛される人気グルメ！
星座パフェ＆渡り蟹パスタ＆ばくだん焼き
▼日本最大級の書店☆24年前の本は…今！？
ブーム再燃☆手芸店で人気“編み物”教室
▼有名ソング♪もあった家電量販店の激戦区
スケルトンブームから試して買う時代に！？
▼平成レトロな画質のプリクラが“エモい”
水族館はカワイイ路線からカッコイイに！
▼ラーメン激戦区！神様の30年前貴重映像
池袋で創業し世界進出！東京豚骨ラーメン
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【番組公式HP】
【公式SNS】
X：@admati_official
Instagram：admatic_official
【動画】＜池袋＞懐かし映像30年分をプレイバック！人気グルメや令和の最新トレンドも！
▼昭和・平成・令和で愛される人気グルメ！
星座パフェ＆渡り蟹パスタ＆ばくだん焼き
▼日本最大級の書店☆24年前の本は…今！？
ブーム再燃☆手芸店で人気“編み物”教室
▼有名ソング♪もあった家電量販店の激戦区
スケルトンブームから試して買う時代に！？
▼平成レトロな画質のプリクラが“エモい”
水族館はカワイイ路線からカッコイイに！
▼ラーメン激戦区！神様の30年前貴重映像
池袋で創業し世界進出！東京豚骨ラーメン
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【番組公式HP】
【公式SNS】
X：@admati_official
Instagram：admatic_official