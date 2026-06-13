12日、ナスダック・マーケットサイトでIPOを行ったスペースXの広告を撮影する男性/Jeenah Moon/Reuters

（CNN）富豪のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースXの株は12日の新規株式公開（IPO）で大幅な上昇を記録し、同社の時価総額を2兆ドル（約320兆円）超へと押し上げた。これに伴い、マスク氏は世界初の「トリリオネア（兆万長者）」としての地位を確固たるものにした。

スペースXは1株150ドルで取引を開始し、取引中には176.52ドルまで上昇、最終的に161.11ドルで取引を終えた。引けにかけて上げ幅をやや縮小したものの、IPOの目標価格である135ドルから19.34％高で終了した。

アナリストらによると、このIPOは成功だった。これは堅調な値上がりと限定的な価格変動、そして個人投資家による過去最高水準の取引活動と需要を考慮に入れた判断だ。スペースXは現在、米国で6番目に時価総額の大きい上場企業となっている。

「株式への当初の需要を見れば、これはむしろ予想どおりの結果だったと思う」と、カーブ・インベストメント・マネジメントの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるハワード・チャン氏は語った。同社は今月、スペースXへのエクスポージャーを持つ上場投資信託（ETF）の立ち上げを予定している。

市場全体もわずかに上昇して取引を終えた。S&P500指数は0.5％上昇。ハイテク株中心のナスダック総合指数は0.31％上昇した。