日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が１３日に放送された。

番組内人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」では、同局の辻岡義堂アナウンサーが「緊張すること」をテーマに巨人軍選手に質問した。

中山礼都外野手（２４）は「ありました、今年」。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンのサポートメンバーとして参加。「メジャーの方も全員集まった時に決起集会があって…」と話し出した。

辻岡アナが「そのテーブル（座席）はどうやって決めたんですか？」と尋ねると「くじ引きで」と中山。そこでドジャース・山本由伸投手（２７）と隣の席になった。しかも４人席に５人で座ることになり、中山は片側に３人で詰めて座った真ん中に。「由伸さんの肩がずっとくっついていたんとちゃう？ぐらい」密着して食事したという。

これには辻岡アナも「緊張する〜！由伸さんの黄金の右手がくっついてるってことですもんね」。中山は「由伸さんは『俺焼くよ』って言ってくださったりとか、『おなか大丈夫？』と心配してくれた」と振り返った。

辻岡アナは「味、わかりました？」と質問。中山は「味はわからないです」と緊張の食事会を振り返り、ＶＴＲを見ていたスタジオを笑わせていた。