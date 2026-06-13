　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円高の6万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71443.13円　　ボリンジャーバンド3σ
69114.89円　　ボリンジャーバンド2σ
67440.00円　　13日夜間取引終値
66786.64円　　ボリンジャーバンド1σ
66020.04円　　12日日経平均株価現物終値
65575.00円　　一目均衡表・転換線
65524.00円　　5日移動平均
64458.40円　　25日移動平均
64070.00円　　一目均衡表・基準線
62130.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
59801.91円　　ボリンジャーバンド2σ
59155.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59040.93円　　75日移動平均
57473.67円　　ボリンジャーバンド3σ
57120.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53040.95円　　200日移動平均

株探ニュース