日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1320円高の6万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71443.13円 ボリンジャーバンド3σ
69114.89円 ボリンジャーバンド2σ
67440.00円 13日夜間取引終値
66786.64円 ボリンジャーバンド1σ
66020.04円 12日日経平均株価現物終値
65575.00円 一目均衡表・転換線
65524.00円 5日移動平均
64458.40円 25日移動平均
64070.00円 一目均衡表・基準線
62130.16円 ボリンジャーバンド-1σ
59801.91円 ボリンジャーバンド2σ
59155.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59040.93円 75日移動平均
57473.67円 ボリンジャーバンド3σ
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53040.95円 200日移動平均
株探ニュース
71443.13円 ボリンジャーバンド3σ
69114.89円 ボリンジャーバンド2σ
67440.00円 13日夜間取引終値
66786.64円 ボリンジャーバンド1σ
66020.04円 12日日経平均株価現物終値
65575.00円 一目均衡表・転換線
65524.00円 5日移動平均
64458.40円 25日移動平均
64070.00円 一目均衡表・基準線
62130.16円 ボリンジャーバンド-1σ
59801.91円 ボリンジャーバンド2σ
59155.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59040.93円 75日移動平均
57473.67円 ボリンジャーバンド3σ
57120.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53040.95円 200日移動平均
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