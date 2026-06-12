『結界師の一輪華』来年1月放送開始で映像解禁 主演は鬼頭明里＆戸谷菊之介で着物姿のビジュアル公開
テレビアニメ『結界師の一輪華』が、2027年1月より放送されることが決定した。ティザービジュアル第2弾と特報映像が公開され、主役を演じるメインキャストとして一瀬華役を鬼頭明里、一ノ宮朔役を戸谷菊之介が担当する。あわせて、本作の美しく重厚な世界観をイメージした鬼頭と戸谷の豪華「撮り下ろしキャストビジュアル」も同時公開となった。
【写真】もう実写版じゃん！着物姿の鬼頭明里＆戸谷菊之介
同作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主・朔に契約結婚を迫られることをきっかけに本当の自分らしく生きていくために奔走してゆく和風恋愛ファンタジー。アニメーション制作はTROYCAが担当する。
映像内では、鬼頭が演じる一瀬華と、戸谷が演じる一ノ宮朔のキャラクターボイスも初解禁。TROYCAが紡ぐ圧倒的な映像美と、命を吹き込まれた二人の声によって、本作の重厚で美しい世界観をいち早く体感できる。
■鬼頭明里（一瀬華役）コメント
一瀬華の声を担当させていただきます、鬼頭明里です！初めてこの作品に触れた時から、華の気持ちのいい性格が大好きで、彼女の飾らない芯のある所を、アニメでも表現できればと思い演じさせていただいています。笑いあり涙ありキュンありのこの作品が、アニメでもより多くの方に愛していただけますように精一杯頑張ります！
■戸谷菊之介（一ノ宮朔役）コメント
鋼の心を持つ朔と、術者としての人生に冷めてしまった華。“形だけの結婚”から始まった2人が、少しずつ心を通わせていく姿がとても素敵な作品です。華と出会ってから生まれる感情の変化を、大切に演じさせていただきます。よろしくお願いします！
（C）クレハ・ボダックス・おだやか／KADOKAWA／「結界師の一輪華」製作委員会
【写真】もう実写版じゃん！着物姿の鬼頭明里＆戸谷菊之介
同作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主・朔に契約結婚を迫られることをきっかけに本当の自分らしく生きていくために奔走してゆく和風恋愛ファンタジー。アニメーション制作はTROYCAが担当する。
■鬼頭明里（一瀬華役）コメント
一瀬華の声を担当させていただきます、鬼頭明里です！初めてこの作品に触れた時から、華の気持ちのいい性格が大好きで、彼女の飾らない芯のある所を、アニメでも表現できればと思い演じさせていただいています。笑いあり涙ありキュンありのこの作品が、アニメでもより多くの方に愛していただけますように精一杯頑張ります！
■戸谷菊之介（一ノ宮朔役）コメント
鋼の心を持つ朔と、術者としての人生に冷めてしまった華。“形だけの結婚”から始まった2人が、少しずつ心を通わせていく姿がとても素敵な作品です。華と出会ってから生まれる感情の変化を、大切に演じさせていただきます。よろしくお願いします！
（C）クレハ・ボダックス・おだやか／KADOKAWA／「結界師の一輪華」製作委員会
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