SNS「町内会の会費に一回りデカい50円玉」投稿が「磁石にくっつくやつだ」「懐かしい」と話題…昔の硬貨らしいけど、初代は実は“穴なし”だった!? 価値や「50円玉の歴史」を確認

「町内会の会費をもらいに行ったら、一回りでかい50円玉が紛れていた」という投稿が話題に

前記のとおり「町内会の会費をもらいに行ったら、大きい50円玉が紛れていた」という投稿が話題となり「懐かしい」「磁石にくっつくやつだ」など大きな反響を呼びました。投稿には画像も添付されており、一目で一回り大きく、デザインも若干異なることが分かります。

普段から見ている50円玉と違うものが出てきたら、「これって今でも使える？」「もしかしたら高く売れる？」と考えてしまう人もいるでしょう。投稿者は結局、「同居している息子さんのコレクションかもしれない」と考えたそうです。



仮に売ったとしたらいくらになる？

紹介した一回り大きい50円玉は、昭和34年から発行されたものです。直径は25ミリで現在の21ミリの50円玉よりも一回り大きい形で発行されていました。仮に販売した場合、数百円程度になるケースがほとんどです。

高額で売れる可能性があるのは、未使用レベルのものや発行枚数が少ない年号の硬貨です。また、穴の位置がズレているエラーコイン、本来穴がある50円玉なのに穴がないものなども高額で取引される傾向があります。

今回見つかった一回り大きい50円玉は、どれにも当てはまらないため、売ったとしても数百円程度でしょう。とはいえ、今では見られない硬貨のため、手元に残しておくのも選択肢の1つかもしれません。



50円玉の歴史

50円玉は、1955年に初めて発行されました。初代はニッケル100％で直径25ミリ、5.5グラムの重さで穴は空いていません。しかし、100円玉と大きさが似ており、区別しにくかったことから1959年（昭和34年）、中央に穴を開けたデザインに変更されました。

そして、1967年（昭和42年）に現在のサイズに変更されています。携帯しやすくするため、直径25ミリから21ミリと小さくなりました。また、ニッケル100％から、白銅75％・ニッケル25％と原材料が変更されています。

「原材料コストを抑える、ほかの硬貨と識別しやすくするため」という理由で現在の形に変更されました。それからは大きな変更がなく、現在まで使われ続けています。



昔の硬貨を見つけたらどうする？

今回紹介したケースでは高額で売れる可能性は低いですが、昔の硬貨を見つけた場合、どのようにしたらよいのでしょうか。まずは、キレイにしようとして洗剤で洗ったり、布でゴシゴシ磨いたりしないようにしましょう。細かい傷がついてしまうと、硬貨の価値が大きく落ちてしまう可能性があります。

また、どのくらいの価値があるのかフリマアプリを確認する、買取店に査定に出すのがおすすめです。前記のとおり、エラーコインや発行枚数が少ない年号の場合、高額で売れる可能性があります。

さまざまなジャンルに収集家が存在し、珍しい硬貨を集めている人も多くいます。見たことのない硬貨を見つけたら、高額で売れないか確認するのもよいでしょう。



まとめ

「町内会費をもらいに行ったら、一回り大きい50円玉があった」ケースを取り上げましたが、昔の硬貨は今でも使えます。今回のケースでは高額で売れるとは考えにくいものの、なかには数万円で売れる硬貨も存在します。

昔の硬貨を見つけたら、「こんな昔のお金がまだあるのか」と取っておくのも選択肢です。50年以上前の人が、どのようなことに50円を使ったのか、想像してみるのもよいのかもしれません。



出典

日本銀行 銀行券／国庫・国債 50円貨（ニッケル）

独立行政法人造幣局 現在製造している貨幣

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士