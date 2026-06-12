こんなに小さくなっちゃうの！？本体を押し出すと…？出先でスマートに使える100均グッズ

出先で服に付いたホコリが目立っていると焦りますよね…。そんなときに便利なのが、ダイソーの『ホコリ取り（引っ掛けフック付）』。粘着クリーナーの中でも段違いのコンパクトさで、持ち運びに便利です！カタカタ揺れず使い心地も良く、服に付いたホコリをスマートに除去することが可能。テープの交換も簡単です◎

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商品情報

商品名：ホコリ取り（引っ掛けフック付）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480865300

外出先でスマートに衣類のホコリを取れる！ダイソーの優秀身だしなみグッズ

黒い服を着ると、ホコリの付着が気になるときが多々。外出先で気付くと焦ります…！

そんなときに便利なのが携帯用の粘着クリーナーですが、中にはカタカタ揺れて使い勝手がイマイチなものも…。そこでおすすめなのが、ダイソーの『ホコリ取り（引っ掛けフック付）』です。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、衣料品売り場に陳列されていました。

持ち運びに便利な、コンパクトサイズの粘着テープクリーナー。驚くほど小さいので、バッグにもすっぽり収まります。

スペアテープが付属しており、買ってすぐに使用できます。

本体はケースに収められているので、使用時はケースの上部を押すことで本体を取り出せます。

カチッと音がするまで引っ張ると、ケースと本体がロックされます。

ケースが持ち手に早変わり！接続部はしっかりと固定されるので、カタカタしにくくスムーズに使えます。

ケースを失くす心配もありません。

スペアテープは斜めカットの粘着テープで、剥がしやすいのもポイント。

ちょっとしたストレスを感じさせない気遣いが嬉しいですね！

『ホコリ取り（引っ掛けフック付）』の使い心地・テープの交換方法は？

ケース部分が当たって転がしにくいのではないか…？と思いきや、着用している服に使う分には問題ありませんでした。体の丸みのおかげで、ヘッドの出っ張っている部分が当たらないためです。

ただ、ハンガーに掛けた状態の服に使うには当てにくい部分があるため、裏から手を当てて使うなど少々コツがいります。

テープの粘着力が強いため、ホコリがかなり取れました。ホコリだらけのTシャツでしたが、スッキリして見た目の清潔感も増しました！

コンパクトで携帯しやすいのも高評価ポイント。パウダールームなどで、スマートに身だしなみを整えられます。

粘着テープを交換する際は、ヘッド部分のロックを解除します。

すると、ヘッド部分を取り外せるので、簡単にテープを交換することができます。

取り替え用のテープは、別売りの「粘着テープクリーナー用スペアテープ幅5.8cm、差し込み内径1.8cm」を使用してください。

今回は、ダイソーの『ホコリ取り（引っ掛けフック付）』をご紹介しました。

外出時にあっ…と気づいたときの強い味方！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。