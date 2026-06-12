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【重要】会社が生き残るために必要な現預金の金額を知っていますか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】会社が生き残るために必要な現預金の金額を知っていますか？」と題した動画を公開した。市ノ澤翔氏が、大儲けする企業の貸借対照表（B/S）の共通点を解説。現預金を潤沢に保ちつつ無駄な資産を持たない「スリムで筋肉質」なB/Sを目指すことが重要だと語っている。



本動画は2021年に制作されたアーカイブ映像である。市ノ澤氏はまず、会社が倒産するのは赤字になった時ではなく「お金が尽きた時」であると定義し、B/Sの資産の部における現預金の重要性を強調した。具体的には、最低でも「固定費の6ヶ月分」のキャッシュを目指すべきであり、コロナ禍のような不測の事態を想定すれば、理想は2年分であると説明している。一方で、売掛金や在庫、さらには社長への貸付金といった「悪勘定」などの流動資産は極力減らすべきだと指摘。業種に応じた必要最低限の固定資産に留め、資産効率を上げることが求められるという。



続いて負債の部については、短期の資金は流動負債で、長期の資金は固定負債で賄うという「目的に合った資金調達」のバランスが強い経営を作ると解説した。さらに純資産の部における自己資本比率の目安として「まずは現実的なところで30%」を提示。この比率が15%を下回ると「金融機関の評価上0点になる」とし、納税を通じて利益を内部留保していく必要性を説いた。



動画の終盤で市ノ澤氏は、無駄な資産を持たず効率よく稼ぐ状態を「スリムで筋肉質なB/S」と表現。最後に「B/Sの乱れは心の乱れ」という格言を残し、常に綺麗な財務状態を意識して利益を積み上げることの重要性を伝えている。