NY株式11日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　50624.80（+706.02　+1.41%）
ナスダック　　　25527.84（+358.34　+1.42%）
CME日経平均先物　66000（大証終比：+1660　+2.58%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10303.88（+49.07　+0.48%）
独DAX　 24209.71（+14.40　+0.06%）
仏CAC40　 8200.80（+38.97　+0.48%）

米国債利回り
2年債　 　4.081（-0.063）
10年債　 　4.477（-0.075）
30年債　 　4.964（-0.066）
期待インフレ率　 　2.310（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.044）
英　国　　4.905（-0.026）
カナダ　　3.426（-0.068）
豪　州　　4.895（+0.005）
日　本　　2.678（-0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.92（-2.11　-2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4174.20（+40.90　+0.99%）

ビットコイン（ドル）
63285.55（+1543.97　+2.50%）
（円建・参考値）
1013万7079円（+247313　+2.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ