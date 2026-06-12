ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７０６ドル高 ナスダックも１．４％の大幅高
NY株式11日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 50624.80（+706.02 +1.41%）
ナスダック 25527.84（+358.34 +1.42%）
CME日経平均先物 66000（大証終比：+1660 +2.58%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.081（-0.063）
10年債 4.477（-0.075）
30年債 4.964（-0.066）
期待インフレ率 2.310（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.426（-0.068）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.92（-2.11 -2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4174.20（+40.90 +0.99%）
ビットコイン（ドル）
63285.55（+1543.97 +2.50%）
（円建・参考値）
1013万7079円（+247313 +2.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50624.80（+706.02 +1.41%）
ナスダック 25527.84（+358.34 +1.42%）
CME日経平均先物 66000（大証終比：+1660 +2.58%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.081（-0.063）
10年債 4.477（-0.075）
30年債 4.964（-0.066）
期待インフレ率 2.310（-0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.426（-0.068）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.92（-2.11 -2.34%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4174.20（+40.90 +0.99%）
ビットコイン（ドル）
63285.55（+1543.97 +2.50%）
（円建・参考値）
1013万7079円（+247313 +2.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ