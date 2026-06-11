横山裕が1年ぶりソロ表紙！『TVガイドPERSON』で16P大特集、主演ドラマの密着や裏表紙&巻末特集にモナキも

横山裕が表紙、モナキが裏表紙を飾る『週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166』が6月18日（木）に発売される。

【写真】裏表紙と巻末特集にはモナキが本誌初登場

横山裕がソロで同誌の表紙を飾るのは1年ぶり。7月1日スタートのドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務めることから、巻頭特集では本作の世界観にちなんだ撮り下ろしグラビアで登場する。家族への愛、戦友への思い、グループとしての誇りと誓いを語るロングインタビューも掲載。完全独占16ページの大特集となっている。

あわせて、ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」の収録にも独占密着。横山が演じる刑事・磯貝が激辛料理を好物としていることにちなみ、食事シーンの撮影現場に潜入した内容となっている。

裏表紙と巻末特集には、初冠番組「モナキ 純度100%！」（テレビ朝日）の放送が決定するなど活動の幅を広げているモナキが本誌初登場。「モナキというキセキ☆」と題した特集で、グループの軌跡に迫る。

PERSON INTERVIEWのコーナーには北山宏光、中島健人、A.B.C-Z、藤井流星、小瀧望、市川團子が登場。連載企画では、増田貴久による私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」、かが屋・加賀翔による芸人撮影連載「写真地図」では囲碁将棋、声優連載「VOICE PERSONS」では2ndシングル「AKATSUKI」をリリースした七海ひろきが取り上げられる。

また、本誌のアザーカットを使用したパネル展の開催も決定。6月18日から7月7日までHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fで、6月18日から6月24日までHMV&BOOKS NAMBAでそれぞれ開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）