【今週末のキャンペーン情報5選】くら寿司「熟成中とろ」が特別価格！ 夏先取り最大70％OFFセール開催…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
くら寿司では、3日間限定で人気商品「熟成中とろ（一貫）」を全店特別価格の110円（税込）で提供します。また同日より、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「台湾ルーローハン」などを販売する「サーモンと肉」フェアも期間限定で開催。
さらに、浜田雅功さんとのコラボ商品「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」も全国の店舗で販売され、注文すると「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード（全6種）」がランダムでもらえます。
※熟成中とろの販売期間：2026年6月12日〜6月14日
※予定数量に達し次第、販売終了
※他のフェア商品などは販売期間が異なります。
全国10カ所のプレミアム・アウトレットでは、一足先に夏物ファッションやアウトドアグッズなどが最大70％OFF（りんくう、神戸三田は最大80％OFF）になる「PREMIUM OUTLETS SALE」を開催します。合計950以上の店舗が参加し、お得に夏支度ができる10日間です。期間中は各施設でさまざまなイベントやキャンペーンも実施されます。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
熱烈中華食堂日高屋では、新商品「冷し担担麺」の販売を開始します。また、毎年人気の「サワー祭／コカ・コーラ祭」も同時開催し、「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」が通常価格から20円引きの310円（税込）、「コカ・コーラ」が10円引きの120円（税込）になります。さらに、「レモンタルタルチキン」も10円引きの360円（税込）で提供されます。
※開催期間：2026年6月12日〜7月30日
※一部店舗を除きます。食材がなくなり次第、販売終了となる場合があります。
手延べうどんと和食の「味の民芸」では、「父の日フェア」を開催します。うな重などのうなぎメニュー各種や、生ビール（中ジョッキ・大ジョッキ）が100円引きになります。また、手延べうどんが付いた「うな重セット」は、期間中に限りうどん1玉までの増量が無料になります。持ち帰りの「うな重」も100円引きの対象です（持ち帰りの場合、みそ汁と漬物は付きません）。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
※全国の味の民芸50店舗で実施（デリバリーを除く）。
焼肉レストラン安楽亭では、お肉とお酒をお得に楽しめる「安楽亭“父の日”フェア」を開催します。3つの特別クーポンが用意されており、「サク飲みあんらくていセット」におつまみがもう1品無料で追加されるほか、「ファミリーカルビ」が値段そのままでお肉が1.5倍に増量。さらに、生ビールが特別価格の390円（税込429円）で提供されます。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
※コスモス店、ぼたん店は対象外です。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)
1：くら寿司
くら寿司では、3日間限定で人気商品「熟成中とろ（一貫）」を全店特別価格の110円（税込）で提供します。また同日より、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「台湾ルーローハン」などを販売する「サーモンと肉」フェアも期間限定で開催。
※熟成中とろの販売期間：2026年6月12日〜6月14日
※予定数量に達し次第、販売終了
※他のフェア商品などは販売期間が異なります。
2：プレミアム・アウトレット
全国10カ所のプレミアム・アウトレットでは、一足先に夏物ファッションやアウトドアグッズなどが最大70％OFF（りんくう、神戸三田は最大80％OFF）になる「PREMIUM OUTLETS SALE」を開催します。合計950以上の店舗が参加し、お得に夏支度ができる10日間です。期間中は各施設でさまざまなイベントやキャンペーンも実施されます。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
3：日高屋
熱烈中華食堂日高屋では、新商品「冷し担担麺」の販売を開始します。また、毎年人気の「サワー祭／コカ・コーラ祭」も同時開催し、「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」が通常価格から20円引きの310円（税込）、「コカ・コーラ」が10円引きの120円（税込）になります。さらに、「レモンタルタルチキン」も10円引きの360円（税込）で提供されます。
※開催期間：2026年6月12日〜7月30日
※一部店舗を除きます。食材がなくなり次第、販売終了となる場合があります。
4：味の民芸
手延べうどんと和食の「味の民芸」では、「父の日フェア」を開催します。うな重などのうなぎメニュー各種や、生ビール（中ジョッキ・大ジョッキ）が100円引きになります。また、手延べうどんが付いた「うな重セット」は、期間中に限りうどん1玉までの増量が無料になります。持ち帰りの「うな重」も100円引きの対象です（持ち帰りの場合、みそ汁と漬物は付きません）。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
※全国の味の民芸50店舗で実施（デリバリーを除く）。
5：安楽亭
焼肉レストラン安楽亭では、お肉とお酒をお得に楽しめる「安楽亭“父の日”フェア」を開催します。3つの特別クーポンが用意されており、「サク飲みあんらくていセット」におつまみがもう1品無料で追加されるほか、「ファミリーカルビ」が値段そのままでお肉が1.5倍に増量。さらに、生ビールが特別価格の390円（税込429円）で提供されます。
※開催期間：2026年6月12日〜6月21日
※コスモス店、ぼたん店は対象外です。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)