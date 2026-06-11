戸田恵子、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の戸田恵子が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
戸田が演じる田村貴子（たむら・たかこ）は、夏海や絵梨子と同じく犯罪被害者支援室に所属する臨床心理士。民間の支援センターから西池袋署に出向し、被害者支援コーディネーターとして活動している。明るい性格の持ち主で、夏海と絵梨子の２人を温かく見守っている。
「劇団薔薇座」へ入団後、ミュージカルや舞台、声優として頭角を現した戸田。『それいけ！アンパンマン』（1988年〜、日本テレビ系）のアンパンマン役を担当し、映像の世界に進出後は映画『ラヂオの時間』（1997年）で「第21回日本アカデミー賞」優秀助演女優賞を受賞。『ショムニ』シリーズ（1998年ほか、フジテレビ系）や『うちの弁護士は手がかかる』（2023年、フジテレビ系）など、数々の話題作でシリアスからコメディーまでを演じ分ける。
◆戸田恵子コメント
「わたくし、田村貴子は、シスターフッドと申しましょうか、黒木と白石の姉であり母でありの存在と思ってます。小池栄子さんと北香那さんとのバディが、今までにない凹凸コンビで最高です！」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
「劇団薔薇座」へ入団後、ミュージカルや舞台、声優として頭角を現した戸田。『それいけ！アンパンマン』（1988年〜、日本テレビ系）のアンパンマン役を担当し、映像の世界に進出後は映画『ラヂオの時間』（1997年）で「第21回日本アカデミー賞」優秀助演女優賞を受賞。『ショムニ』シリーズ（1998年ほか、フジテレビ系）や『うちの弁護士は手がかかる』（2023年、フジテレビ系）など、数々の話題作でシリアスからコメディーまでを演じ分ける。
◆戸田恵子コメント
「わたくし、田村貴子は、シスターフッドと申しましょうか、黒木と白石の姉であり母でありの存在と思ってます。小池栄子さんと北香那さんとのバディが、今までにない凹凸コンビで最高です！」