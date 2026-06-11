平野紫耀の“前髪あり”ビジュに反響！ふんわりヘアでまっすぐ見つめる姿に「ちょっと幼さがあってかわいい」「キュン」「やばいカッコいい」の声

【写真】前髪あり×ふんわりヘアの平野紫耀／『花のち晴れ』オフショット／現在のセンター分け姿

Prime Videoで、2018年に放送されたドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』の配信がスタート。あわせてキービジュアルが公開され、注目が集まっている。

■ふんわりヘア×制服姿の平野紫耀

『花のち晴れ～花男 Next Season～』は、『花より男子』から10年後の英徳学園を舞台にした物語。平野は、神楽木晴役として出演し、カリスマグループ「C5」のリーダーを演じた。

キービジュアルでは、平野が制服姿で登場。黒のブレザーに赤いネクタイを合わせたスタイルで、脚を組んで腰掛けながらまっすぐカメラを見つめている。

ふんわりと前髪を下ろしたヘアスタイルが印象的。現在の姿とはまた違った魅力を感じさせるビジュアルとなっている。

SNSでは「待ってました！」「大好きなドラマ」「初々しくて素敵」「ちょっと幼さがあってかわいい」「キュン」「やばいカッコいい」「最高すぎる」などの声が寄せられている。