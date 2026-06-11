嵐 急上昇ランキングで2週連続TOP10独占 東京ドーム最終公演後も反響続く【オリコンランキング】
5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、6月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で前週6月8日付に続き2週連続でTOP10を独占した。
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りに開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで実施。今回TOP10入りした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、最終公演後の反響を受けて再生数が上昇。前週に続き、2週連続で同ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占した。
前週1位を獲得した「感謝カンゲキ雨嵐」は今週も再生数をさらに伸ばし、上昇率420.5％を記録。2週連続で1位となった。同曲は、2025年5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で今回のコンサートツアー開催が発表された際にも、2025年5月19日付の同ランキングで1位を獲得していた。
2位は「マイガール」、3位は「Love Rainbow」（Loveの「o」＝「o」に「/」）、4位「迷宮ラブソング」、5位「Monster」、6位「Believe」、7位「言葉より大切なもの」、8位「truth」、9位「Troublemaker」、10位「GUTS !」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞
【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤
嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りに開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を、5月31日に東京ドームで実施。今回TOP10入りした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲で、最終公演後の反響を受けて再生数が上昇。前週に続き、2週連続で同ランキングのTOP10を嵐の楽曲が独占した。
2位は「マイガール」、3位は「Love Rainbow」（Loveの「o」＝「o」に「/」）、4位「迷宮ラブソング」、5位「Monster」、6位「Believe」、7位「言葉より大切なもの」、8位「truth」、9位「Troublemaker」、10位「GUTS !」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日）＞