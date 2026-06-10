「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）

阪神が痛恨の逆転負けで２連敗。ソフトバンク戦は２０２１年から６年連続で負け越しとなった。七回には藤川監督が就任後初めて退場処分を受ける場面もあった。

球場から怒号が響き渡った。１点を追う七回１死、二盗を試みた熊谷がタッチアウト。熊谷は即座ベンチへセーフをアピールし、藤川監督がリクエストを要求した。リプレー検証が行われたが、判定は変わらなかった。ここで藤川監督がベンチを出て審判に詰め寄って抗議。リクエスト後の異議は認められておらず、退場が宣告された。

藤川監督は判定に納得いかず怒りが爆発。退場を宣告された後、ベンチから下がる際にはホワイトボードを拳で殴りつける様子もあった。

打線は二回１死一、三塁から伏見が中越えに２点適時二塁打。先制に成功したが、三回は１死一、三塁で佐藤輝、大山が凡退。四回以降は本塁が遠かった。

古巣相手に白星を狙った先発・大竹は２点リードの四回１死で５番・柳田にソロを浴びると、その後２死一、三塁から庄子の打球を二塁・中野が後逸し、試合を振り出しに戻された。続く五回１死では近藤に右中間へ勝ち越しソロを被弾した。

藤川監督が退場後の七回には近藤の２ランなどで３点を追加され、リードを広げられた。

チームは９日に１試合６被弾で大敗を喫しており、２試合で８被弾となった。大竹は５回５安打３失点（自責点２）。移籍後初で古巣相手に白星はならなかった。