夏の風物詩『ミズベリング』が今年も始まります。

新潟市中央区の信濃川やすらぎ提で6月9日に行われたのは、水辺空間を活用する『ミズベリング』のオープニングセレモニーです。



今年は飲食店5店舗のほか、キッチンカーなども出店。現在はプレオープン中で信濃川を眺めながら、グルメを楽しむことができます。



【訪れた人】

「毎年来ている。気に入っている。（Q.気に入っている理由は？）信濃川は新潟の誇り。その中でご飯が食べられるのは最高」



【訪れた人】

「風も気持ちいい。川ならでは」



【訪れた人】

「色々な店があるので、出しているコンセプトも違うし、色々な楽しみ方ができる」



さらに、今年はより手軽にアウトドア体験を楽しんでもらおうと…



【藤森麻友アナウンサー】

「こちらでは飲食や信濃川を楽しむことはもちろん、今年からは、たき火を体験することもできます」



【スノーピーク ミズベリング事業担当 松縄嵩宏さん】

「本当に普段と違うような時間を過ごせると思うので、仕事終わりにでも、週末にでも時を選ばずお越しいただきたい」



ミズベリングは今週末にグランドオープンし、9月23日まで行われる予定です。