1児の母・手島優、母直伝の唐揚げ2種公開「ご飯がもりもり食べれそう」「盛り付けがお店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの手島優が6月10日、自身のInstagramを更新。母親から教えてもらったという唐揚げを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「揚げ色が美しい」母直伝の醤油＆甘酢で味付けた唐揚げ
手島は「母から教えてもらった醤油味と甘酢ダレの唐揚げ」とつづり、ペーパーを敷いた丸皿に美しく盛り付けられた2種類の唐揚げが並ぶ食卓を公開。「唐揚げ大好きなので色んな味を作ってみたくなります」「甘酢ダレさっぱりしてて美味しかった ゴマ多めにかけるとさらに美味しかったです！」と紹介した。傍らにはサラダも添えられている。
この投稿に「ご飯がもりもり食べれそう」「揚げ色が美しい」「お弁当に入れたい」「盛り付けがお店みたい」「ゴマをかけるの真似したい」「大人も子ども大好きですよね」「お母様のレシピを受け継ぐ姿勢が素敵」「美味しそう」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元グラドル「揚げ色が美しい」母直伝の醤油＆甘酢で味付けた唐揚げ
◆手島優、母から教えてもらった唐揚げ2種
手島は「母から教えてもらった醤油味と甘酢ダレの唐揚げ」とつづり、ペーパーを敷いた丸皿に美しく盛り付けられた2種類の唐揚げが並ぶ食卓を公開。「唐揚げ大好きなので色んな味を作ってみたくなります」「甘酢ダレさっぱりしてて美味しかった ゴマ多めにかけるとさらに美味しかったです！」と紹介した。傍らにはサラダも添えられている。
◆手島優の投稿に反響
この投稿に「ご飯がもりもり食べれそう」「揚げ色が美しい」「お弁当に入れたい」「盛り付けがお店みたい」「ゴマをかけるの真似したい」「大人も子ども大好きですよね」「お母様のレシピを受け継ぐ姿勢が素敵」「美味しそう」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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