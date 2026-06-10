梨花、中学卒業の息子と身長差2ショットに反響「立派になられましたね」「子供の成長って本当、早いですね」
モデルでタレントの梨花（53）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。息子の中学校卒業を報告し、2ショットを披露した。
【写真】梨花、中学卒業の息子と身長差2ショット
投稿では、息子が3歳の時に家族でハワイへ移住したことや、5歳でロサンゼルス、6歳でロンドンのサマースクールを経験したことを回顧。その後、中学校進学のタイミングでロサンゼルスへ渡ったことも説明。
「これからが、ある意味、彼の人生の本番なのかもしれないですね。私は、信じて、見守るだけ。いや…時々、喝を入れるかな。笑」「親離れ・子離れのはじまりです」とエールを送り、「兎にも角にも息子よ、中学校卒業おめでとう ここまで大きくなってくれてありがとう」とメッセージをつづった。
息子は梨花より背が高く、すらりとしたスタイル。ファンからは「あんなに小さかったBOYがもう中学校卒業なんですね」「子供の成長って本当、早いですね」「立派になられましたね」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】梨花、中学卒業の息子と身長差2ショット
投稿では、息子が3歳の時に家族でハワイへ移住したことや、5歳でロサンゼルス、6歳でロンドンのサマースクールを経験したことを回顧。その後、中学校進学のタイミングでロサンゼルスへ渡ったことも説明。
「これからが、ある意味、彼の人生の本番なのかもしれないですね。私は、信じて、見守るだけ。いや…時々、喝を入れるかな。笑」「親離れ・子離れのはじまりです」とエールを送り、「兎にも角にも息子よ、中学校卒業おめでとう ここまで大きくなってくれてありがとう」とメッセージをつづった。
息子は梨花より背が高く、すらりとしたスタイル。ファンからは「あんなに小さかったBOYがもう中学校卒業なんですね」「子供の成長って本当、早いですね」「立派になられましたね」など、多数のコメントが寄せられている。