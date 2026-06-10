チョロや大ダフリの原因は？FWのコツを人気コーチが解説

ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。

「当たらないから当てにいく」はＮＧ

フェアウェイウッド（以下・ＦＷ）が苦手でチョロや大ダフリのミスが多い人は「うまく当てる」ことで解決しようとして、さらにスイングを損なう悪循環に陥っているケースが多いように思います。

「当てたい」という意識や当たらない=球が上がらないことからくる「高く上げたい」という意識は、インパクトが点になりやすくリキみも生じやすい。スイングが詰まったり、ダウンスイングでクラブが寝るなどのエラーが生じ、それがミスの原因になります。

ＦＷはインパクトを意識せずに「振る」ことに集中したほうが結果的にうまく当たります。まずは、この意識改革をしていきましょう。

振った軌道上にボールがあるのが理想

高くティーアップしたボールをクリーンに打つ感覚がFWでナイスショットする秘けつ。当てたい、高く上げたい意識が強いとミスをする

GearのPOINT：じつはやわらかめのシャフトが扱いやすい

FWは1Wよりもやわらかいシャフトを選ぶとヘッドが走って「振る」イメージがわきやすい。大原も1WのフレックスはTXだが、FWはSを使用

〝空中を振る〞イメージならうまく打てる！

軌道も自然とよくなります

上げたい→払う

球を高く上げたい意識や「払い打ち」のイメージが強いと、クラブが寝てダフリやすい。高いティーで打つとヘッドがくぐってしまう

当てたい→打つ

上からぶつける動きになりやすく、インパクトが点になる。高くティーアップして打つとテンプラになりがち

腕も体も先行させずに両方一緒に動かす

〝前へならえ〞の まま下に〝落下〞

両腕を“前へならえ”のように前に突き出したまま切り返してみるとイメージがわきやすい。

手元はトップから真下に落下させるような感覚だ

空中を振るようにスイングするには、なるべく腕を体の正面に保ったまま、胸と腕を一緒に動かしていく感覚が大切で、それには切り返しが重要なポイントになります。

当てる・打つといった意識が強いとダウンスイングで手元が先行し、ボール方向に直線的にぶつけるような動きになりがち。体を回す、腰を切るといった意識が強いと、反対に体が先行しすぎて振り遅れ、クラブが寝やすくなります。

切り返しでは「前へならえ」のように胸の前に腕を突き出したまま、胸の動きと一緒に腕がほぼ真下に下りてくるようなイメージをもってください。実際は勢いがついて腕は胸の正面から少し右に外れますが、感覚的にはなるべく外さないように「前へならえ」のまま振るくらいでちょうどいいのです。

トップ（左）→切り返し（右）

トップから回す体と同調して腕が下りてくるのが理想的な切り返し。リキみなく、なるべく静かに切り返えそう

手元が先行するとカット軌道に（写真左）、体が先行すると振り遅れやすい（写真右）

POINT：右の背中とワキ腹を縮めずに動かす

切り返しでは、右の背中からワキ腹付近を意識。右ワキ腹を縮めずに胴体の形を保ったまま切り返すイメージをもつと前傾角度や軸がキープできる

右ワキ腹が縮んでしまうと軸が傾きダフリなどのミスになりやすい

想像しているよりもヘッドは遠回りする

切り返し以降のダウンスイングでは、ヘッドの通り道を意識し、バックスイングと同じ軌道をなぞって振り下ろしてくる感覚が必要です。

この軌道は、多くの人が考えているよりもかなり遠回り。「打つ」とか「叩く」意識が強いとヘッドがこの軌道を通らずにもっと「近道」し、直線的にボールに向かってしまいます。その結果、インパクトがゾーンではなく点になり、入射角も鋭角になってしまう。

右腕１本でクラブを持ち、右腕をあまり縮めないように素振りをしてみましょう。ヘッドがかなり遠回りするのがわかるはずです。

また、ダウンスイングのシャフトが地面と並行になる位置を作り、そこからハーフスイングで球を打つ練習も効果的。ヘッドが「大回り」する感覚がつかめると思います。

右手１本で〝大回り素振り〞をしてみよう

右手１本でクラブを持って、体の回転でスイング。腕と体の関係を変えず、右ヒジも縮めないように振るとヘッドがかなり遠回りすることがわかる

DRILL：腰の右側の高さからボールを打ってみる

ダウンスイングで手元が腰の右側の高さ、シャフトが地面と平行になるところからボールを打ってみよう。ヘッドが大きな円弧を描く軌道がわかるはずだ。実際のスイングでもヘッドがここを通る意識をもとう

胴体の回転を意識してスイング

胸を1度〝地面に向けて〞からフォローへ

インパクト後は、腕と体の一体感を保ったまま最後まで体の回転を止めずにフィニッシュまで回り切ることが大切です。

ただし、フィニッシュを意識しすぎると、インパクト前に前傾が早く起き上がってしまう人が多いので注意が必要です。フィニッシュにたどり着くまでに、胸が１度地面を向く方向を経由することを意識してください。切り返したあと、胸は地面を経由してから目標方向に向ける感覚。ダウンスイングで少し「間」を作るような感覚に近いですね。

トップで体の回転が浅いと、この「間」が作りにくくなるので、前傾角度を保ちつつ上体をしっかり右に向けた深いトップを作りましょう。ただし、トップで右ヒザが伸びるまで回すと、回しすぎて前傾角度が崩れやすいので注意してください。

前傾キープの要点はココ！

フィニッシュまで振り切る意識は重要だが、トップから一気にフィニッシュに向かうと前傾角度が崩れやすい。胸を1度地面に向ける感覚があると前傾を保って回転できる

POINT：前傾を保った深いトップが〝間〞を作るカギ

トップが浅いと胸を1度地面に向ける「間」を作りにくいのでトップを深くする。ただし、トップで右ヒザが伸びると前傾角度が崩れるので（×）、右ヒザのゆとりを確保しよう（○）

いかがでしたか？ ぜひ、参考にして練習してみてください。

レッスン＝大原健陽

●おおはら・けんよう / 1996年生まれ、広島県出身。東北福祉大ゴルフ部出身で、現在は奥嶋誠昭コーチの「THE REAL SWING GOLF STUDIO」でレッスンやフィッティングを行なう。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝取手桜が丘GC（アコーディア・ゴルフ）