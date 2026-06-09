Appleは、6月8日より米カリフォルニア州クパチーノにある本社施設「Apple Park」において、毎年恒例の開発者会議「WWDC26」をスタートさせた。初日に行われた基調講演では「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27 Golden Gate」など、今秋にリリース予定の次世代のOS群が発表された。

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今回のアップデートの最大の焦点となったのが「Siri」の進化だ。同社は、次期OSに「次世代のApple Intelligence」を搭載することを明らかにし、その中核となる新しいSiriとして「Siri AI」を披露した。

この「Siri AI」は、文脈を理解しながらユーザーの支援を行う新たなAIアシスタントとして位置付けられている。従来のような単発の音声操作にとどまらず、画面上の情報や各アプリを横断した複数ステップの操作にも対応できるようになっていることから、多くのAppleユーザーにとって待望の存在とも言える。

現在、生成AIをめぐる競争は一段と激しさを増しており、各社がより高性能なAIモデルや多機能なアシスタントの開発を急ぐなか、「何ができるのか」が大きな焦点となっている。そうした状況のなかでAppleが繰り返し強調しているのが「プライバシー」というキーワードだ。

AIの進化とプライバシー保護は、しばしば相反するものとして語られるが、同社はむしろ「AIがよりパーソナルになるほどプライバシー保護の重要性は高まる」という立場を示している。

「WWDC26」で示された同社のAI戦略からは、性能競争とは異なる、Appleらしい独自のアプローチが伺える。

■Googleとの提携で実現した「Siri AI」の誕生でApple製品は新たなステージに

「次世代のApple Intelligence」は、AI機能をOS全体に深く統合した新しいインテリジェンス基盤だ。

従来のApple Intelligenceは文章生成、要約、画像生成などユーザーの指示に応答して動作するものだったが、今回発表された次世代のApple Intelligenceはパーソナルコンテキストを理解し、複数のアプリを横断して動作するなど、OSレベルで組み込まれているのが特徴だ。

この「次世代のApple Intelligence」をエンパワーしているのは、中核となる「新しいApple Foundation Models 」だ。AppleはこのApple Foundation Modelsを開発するためGoogleとの提携を行なっており、Googleの「Geminiモデル」とクラウド技術をベースに構築した。Appleは自社技術だけにこだわらず、必要に応じて外部の先進技術を取り込むかたちでAI基盤を構築している。

その大きな特徴が、ユーザーの「パーソナルコンテキスト」を理解できる点にある。メールやメッセージ、写真、予定表、ファイルといった日常的な情報を横断的に把握し、それらを踏まえた支援を行うことが可能だ。

そして、この新しいApple Foundation Modelsを使って開発したのが、新しいAIアシスタント「Siri AI」だ。

従来のSiriはタイマーを設定したり、天気を調べるなど、基本的にはユーザーの命令を受けてSiriが処理を実行するという関係性だった。

2024年に開催された「WWDC24」では、この処理から一歩進み、ユーザーを理解し、複数のアプリを横断して処理を実行する「よりパーソナライズ化されたSiri」が発表。当初は2025年春頃にリリースを予定していたが、Siriの品質面の問題でリリースが延期されていた。

今回発表されたSiri AIは、この「よりパーソナライズ化されたSiri」の構想をさらに一段進めた格好だ。OS全体を横断しながらユーザーの代わりに作業を実行するAIアシスタントとして発表された。

■AI全盛の時代に「プライバシー」と「AI」を両立させる新たな挑戦

近年のAI業界では、LLM（大規模言語モデル）の性能競争が加速している。より賢く、より多くのことをこなせるAIの実現を目指し、多額の投資と開発が続いている。ただし、高性能なAIが必ずしもユーザーにとって常に最適とは限らない。

技術の進歩自体は重要だが、そこには新たな課題もある。AIがユーザーをより深く理解しようとするほど、扱う必要のある個人情報も増えていくためだ。

Appleは、現在のティム・クックCEOのもとプライバシー保護に関する取り組みを強化してきた。同社は以前から「Privacy is a fundamental human right（プライバシーは基本的人権である）」という考え方を掲げており、「ユーザーの個人情報を守ること」をひとつの信念としている。

多くのAIサービスでは、ユーザーとのやり取りをクラウド上で処理し、学習や品質改善のためにデータを活用している。それに対しAppleは、「利便性」と「プライバシー保護」を最初から両立させる設計思想を採用している。

それを実現するのが、多くの処理をデバイス上で完結させ、より高度な計算が必要な場合のみ独自のクラウド基盤「Private Cloud Compute（PCC）」を利用するというアーキテクチャだ。

通常、クラウド型AIではユーザーのデータがサーバーへ送信される。しかしオンデバイスAIであれば、そもそも情報を外部へ送る必要がない。予定表や写真、メッセージといった個人的な情報を活用しながらも、データを端末の外へ出さずに処理できる。

もっとも、すべての処理を端末だけで行なえるわけではない。高度な推論や大規模な計算が必要な場面ではクラウドの計算能力が必要になる。

そこでAppleが用意しているのがPCCだ。PCCはApple独自のクラウド基盤であり、通常のクラウドサービスとは設計思想が異なる。Appleによれば、サーバー上で処理されたデータは保存されず、Apple自身であっても内容へアクセスできない仕組みになっている。

さらに特徴的なのは、その安全性を外部の研究者や専門家が検証できる点だ。

一般的に企業は「安全です」と説明するが、利用者がその中身を確認することは難しい。Appleは第三者による監査や検証を可能にすることで、プライバシー保護を技術的に証明しようとしている。

AIの性能向上を優先し、その後でプライバシー対策を追加するのではなく、プライバシー保護を前提にAIを設計する。LLMの性能競争そのものではなく、ユーザーの日常に寄り添う体験の実現に重きを置く姿勢は、同社らしいアプローチと言えるだろう。

「Siri AI」は、これまでと同様にサイドバーの長押しや「Hey Siri」による単発の呼び出しにも対応するが、新たに専用の「Siriアプリ」も用意される。

このアプリではSiriとのやり取りがすべて履歴として保存され、あとから一覧で見返すことができる。過去の会話をそのまま継続することも、新しくやり直すことも可能だ。この履歴はiCloudを通じて他のデバイスとも同期されるため、iPhoneで始めた会話をiPadやMacでそのまま引き継ぐといった使い方もできる。

また、「Siri AI」は画像を理解するマルチモーダル機能が備わったことで、iPhoneのカメラアプリに統合された新機能「Siriモード」が利用できる。

カメラを向けてシャッターボタンをタップするだけで、Siriが目の前の対象物を認識し、料理の栄養情報を調べたり、レストランの伝票を読み取って友人と割り勘したりするといったアクションをその場で提案。もちろんやり取りの詳細も「Siriアプリ」に保存されるため、いつでも見返すことが可能だ。

■ティム・クックCEOが残した「プライバシーファースト」という遺産

今回の「WWDC 2026」は、新しいAI戦略の発表というだけでなく、Appleにとってひとつの時代の節目としても記憶されることになりそうだ。

長年にわたってAppleを率いてきたティム・クック氏は、製品開発や事業戦略だけでなく、「プライバシー」を企業価値の中心に据え続けてきた経営者でもあった。

Appleが他社に先駆けてアプリのトラッキング透明性を導入し、ユーザーデータの保護を強く訴えてきた背景には、同氏の哲学が色濃く反映されている。

そう考えると、ユーザーの個人的な文脈を理解しながらも、オンデバイス処理やPrivate Cloud Computeによってプライバシー保護を徹底するSiri AIは、ティム・クック時代の集大成とも言える存在だろう。

今後はジョン・ターナス氏がAppleの新たな舵取りを担うことになるが、今回発表されたAI戦略を見る限り、プライバシーを重視するAppleの姿勢が大きく変わるとは考えにくい。

一方でAppleは、AIについては自社技術だけにこだわらず、必要に応じて外部パートナーの技術も活用しながら進化を続けていく姿勢を示している。プライバシーという土台を守りながら、機能面では業界最前線の体験を実現しようとする姿勢は、これまでのAppleにはあまり見られなかった新たな挑戦とも言える。

AI業界では今後も性能競争が続くとみられるが、Appleは別の軸で勝負しようとしている。それは「最も賢いAI」ではなく、「最も信頼できるAI」を目指すという戦略で、ひとつの差別化ポイントとなるだろう。

そして、その思想を受け継ぐ次のAppleが、これからのAI時代にどのようなプロダクトを生み出していくのか。プライバシーという軸を守りながら、どこまでユーザーを驚かせる体験を実現できるのか。次の一手に期待したい。

（文＝NANA（CoRRiENTE））