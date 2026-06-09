サンキューマートに「シュガーバニーズ」登場 スイート＆キュートなデザインの実用的アイテムずらり
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの「シュガーバニーズ」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月上旬より入荷次第販売開始する。公式オンラインショップでは、10日正午より先行予約を開始。
【写真】推し活にぴったり！「うちわグリップ」が登場
「シュガーバニーズ」はふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。「しろうさ」と「くろうさ」が登場するデザインを展開する。スイーツモチーフやパティシエ姿のデザインを取り入れた、やさしく甘い世界観を楽しめるアイテムのラインナップとなっている。
今回登場するアイテムは、ピンクを基調にドット柄を取り入れた、スイートでキュートなデザインに仕上げた。「ぬいぐるみヘアゴム」や「ダイカットポーチ」など、キャラクターのフェイスデザインを活かした小物アイテムをはじめ、「洗濯ネット」や「折りたたみ傘ポーチ」など、デイリー使いしやすいアイテムまで幅広く展開する。
■ピックアップ商品
「ふわふわ巾着」「ダイカットポーチ」
ダイカットポーチは、「しろうさ」と「くろうさ」のフェイスデザインを活かしてバッグに付けてキーホルダーとしても使用できる。小物収納に便利な「ふわふわ巾着」も、2種類展開で登場。
「顔隠し学生証ケース 2P」「アクリルキーホルダー」「うちわグリップ」
2枚セットの「顔隠し学生証ケース」は、学生証や社員証をスマートに持ち歩ける実用性の高いアイテム。「うちわグリップ」はうちわに装着するだけで、簡単にかわいくデコレーションができる。「アクリルキーホルダー」は、チャームの付け外しが可能で、自分好みにアレンジを楽しめる。
【写真】推し活にぴったり！「うちわグリップ」が登場
「シュガーバニーズ」はふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。「しろうさ」と「くろうさ」が登場するデザインを展開する。スイーツモチーフやパティシエ姿のデザインを取り入れた、やさしく甘い世界観を楽しめるアイテムのラインナップとなっている。
■ピックアップ商品
「ふわふわ巾着」「ダイカットポーチ」
ダイカットポーチは、「しろうさ」と「くろうさ」のフェイスデザインを活かしてバッグに付けてキーホルダーとしても使用できる。小物収納に便利な「ふわふわ巾着」も、2種類展開で登場。
「顔隠し学生証ケース 2P」「アクリルキーホルダー」「うちわグリップ」
2枚セットの「顔隠し学生証ケース」は、学生証や社員証をスマートに持ち歩ける実用性の高いアイテム。「うちわグリップ」はうちわに装着するだけで、簡単にかわいくデコレーションができる。「アクリルキーホルダー」は、チャームの付け外しが可能で、自分好みにアレンジを楽しめる。