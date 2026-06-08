B’z松本孝弘＆稲葉浩志がステージ上で笑い合う奇跡の瞬間！極上のライブフォト公開に「最高で最強です！」「ふたりの絆を感じます」と歓喜の声

【動画】全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』横浜公演の迫力満点のダイジェスト動画

B’zが公式Instagramを更新し、ライブの熱狂を切り取ったようなフォトを公開した。

■アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』のモノクロフォトを公開

現在全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』を開催中のB’z。6月6日と7日は千葉・LaLa arena TOKYO-BAYのステージに降臨し、熱いライブを開催した。

「LIVE-GYM Photos!!」とシンプルな言葉とともに公開されたのは、モノクロのステージショット。ギターを弾く松本孝弘に体を寄せてシャウトする稲葉浩志の姿（1枚目）、松本の隣で片手を上げて歌唱する稲葉（2枚目）の姿が収められている。さらに、ギターを掻き鳴らす松本の手元を見つめる稲葉（3枚目）の姿、向かい合って演奏＆歌唱するショット（4枚目）も。そして極めつけは、お互いに目線を合わせて柔らかな笑顔を見せる和んだ空気感のカット（5枚目）だ。長年ともに音楽を奏でてきたふたりにしか出せない絶対的な距離感が、見る者の胸を熱くさせる。

SNSには「最高で最強です！」「かっこいい！」「ふたりの絆を感じます」「最高なふたり」といった歓喜の声が寄せられている。

■松本孝弘をフィーチャーしたライブフォト集

続いて「Tak Matsumoto, LIVE-GYM Photos!!」と題された投稿では、松本をフィーチャーしたライブフォトを公開。

ステージのモニターに力強く片足を乗せてギターを鳴らすロックなカット（1枚目）、アンプの上にアイコニックな“デビルマン”のフィギュア鎮座しているのを見ることができるショット（2枚目）、そして真剣な表情でプレイに没頭している姿（3枚目）が並ぶ。その一方で、優しい笑顔の瞬間（4枚目）や、両手を力強く上げているオーディエンスに応えるショット（5枚目）も公開。松本の掲げた手に呼応するように、客席のファンが両手を上げている光景も写り込んでいる。

SNSには「我らがBOSS！TAK」「BOSSの笑顔が見れてうれしい」「神々しい」といった声を見ることができる。

■稲葉浩志をフィーチャーしたライブフォト集

さらに、フロントマンを追いかけた「Koshi Inaba, LIVE-GYM Photos!!」の投稿では、躍動感たっぷりの稲葉ソロショットが続く。

ステージに両膝をついて全身で声を絞り出している瞬間（1枚目）、力強さを感じるショット（2枚目）、花柄のシャツの衣装で笑顔を見せている姿（3枚目）、マイクを外して地声で呼びかけている様子（4枚目）も披露。最後は、アコースティックギターを抱えている姿（5枚目）まで、ボーカリストとしての多面的なビジュアルを切り取っている。

SNSでは「完全不滅」「ララパッションありがとう」「笑った顔が素敵です」と絶賛コメント続々と集まっている。

観客を熱狂の渦に巻き込んだ全国ツアーの記憶

なお、B’z公式Xでは、ライブの感動を再び呼び起こすような動画も公開。超満員の観客が熱狂する様子やステージ上での圧巻パフォーマンス、リハーサル風景などを見ることができる。