『10回切って倒れない木はない』ミンソクを襲う試練に「辛すぎる展開」「試練がありすぎる」の声（ネタバレあり）
志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第9話が7日に放送。ミンソク（志尊）を襲う試練に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話 ミンソク（志尊淳）を襲う試練が続々
ミンソクは、養母に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。医者からは「歩行の回復が難しい可能性があります。その場合、排泄や入浴などの日常生活にも介助が必要になると思います」と言われていた。
ミンソクは桃子（仁村紗和）と食事に行き「僕はこの先ずっと歩くことができない可能性があります。韓国に戻ってリハビリを続けながら会社の仕事をしようと思っています。桃子さんにはもう会えません」と伝える。
ミンソクは「僕にはもう、桃子さんを連れ出して川沿いでカップラーメンを食べて寝転がることも、遊園地でジェットコースターに乗ることも、気軽に子ども食堂に立ち寄ることもできません」と告白。桃子は泣きながら「そんなことができるからじゃなくて、私はただミンソクさんと一緒にいたいんです」と訴えるが、ミンソクは「桃子さんと会えば、やりたいのにできないことばかりが頭に浮かんで、桃子さんに迷惑をかけることがよぎってしまいます」と口にした。
桃子は「私はそうは思いません」と反応するが、ミンソクは「僕は、桃子さんの人生を、夢を応援したいんです。なのに、それができない」と伝える。そして「今日ここに来たのは、このお店なら僕でも入ることができたからです。最後に桃子さんとおいしいものを食べて、一緒に笑いたかったからなんです」と話した。桃子は離れたくないと言うが、ミンソクは「桃子さんといると、僕が僕に耐えられないんです。今だと思うんです。それぞれの道に戻れるのは」と告げるのだった。
ミンソクを襲う数々の試練や、桃子に別れを告げる展開に、視聴者からは「辛すぎる展開」「試練がありすぎる」「幸せになってよ」「悲しい」「心がギュッとした」「ハッピーエンドであってほしい」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話 ミンソク（志尊淳）を襲う試練が続々
ミンソクは、養母に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。医者からは「歩行の回復が難しい可能性があります。その場合、排泄や入浴などの日常生活にも介助が必要になると思います」と言われていた。
ミンソクは「僕にはもう、桃子さんを連れ出して川沿いでカップラーメンを食べて寝転がることも、遊園地でジェットコースターに乗ることも、気軽に子ども食堂に立ち寄ることもできません」と告白。桃子は泣きながら「そんなことができるからじゃなくて、私はただミンソクさんと一緒にいたいんです」と訴えるが、ミンソクは「桃子さんと会えば、やりたいのにできないことばかりが頭に浮かんで、桃子さんに迷惑をかけることがよぎってしまいます」と口にした。
桃子は「私はそうは思いません」と反応するが、ミンソクは「僕は、桃子さんの人生を、夢を応援したいんです。なのに、それができない」と伝える。そして「今日ここに来たのは、このお店なら僕でも入ることができたからです。最後に桃子さんとおいしいものを食べて、一緒に笑いたかったからなんです」と話した。桃子は離れたくないと言うが、ミンソクは「桃子さんといると、僕が僕に耐えられないんです。今だと思うんです。それぞれの道に戻れるのは」と告げるのだった。
ミンソクを襲う数々の試練や、桃子に別れを告げる展開に、視聴者からは「辛すぎる展開」「試練がありすぎる」「幸せになってよ」「悲しい」「心がギュッとした」「ハッピーエンドであってほしい」などの声が集まっている。