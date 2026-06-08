海外では、ドライブスルーや駐車場の料金所などで、車窓から少し遠い場所にある端末へカードや現金を届けるための「腕の延長器具」が昔から数多く存在した。マジックハンドのようなものから簡単な棒状ツールまで、その発想は実に単純だ。「あと30cm腕が長ければ便利なのに」を解決するための道具である。

国内のほとんどの駐車場では、右ハンドルの国産車用にチェックイン・アウト用のゲート機が右側に設置されている。そのため、昔は左ハンドルの輸入車に乗った人が腕の延長器具を使用して腕を伸ばし、駐車券を受け取って駐車場に入っていく姿は日常だった。

そして2026年の今、その発想は意外な方向へと進化した。今回紹介するのは、電子マネーやタッチ決済カードを物理的に少し遠くへ、そして少し高く伸ばすためのアイテム、「タップ＆ペイ対応マジックワンド」である。

決済機能を搭載したガジェットではなく、あくまでもカードを取り付けるための杖だ。しかし、その存在感とインパクトは抜群である。子供にも大人にも役立つ……かどうかはともかく、間違いなく楽しい道具である。

自販機のタッチ決済端末へ魔法の杖を向けるだけの謎体験

筆者が購入したのは「レインボーキャンディ」と呼ばれるカラーモデルである。価格は866円。Temuで見つけた。商品は3Dプリンターで製作されたパーツ構成になっており、本体シャフト、グリップ、スター部分の3つに分かれている。

届いた3個のパーツをねじ込みながら組み立てると、なかなか本格的な魔法の杖が完成する。子供向け玩具というより、むしろ大人のオタク心を刺激する仕上がりである。

3つのパーツ構成。組み立てる楽しみも用意されている

スター部分の下側を見ると、この製品最大の秘密が隠されている。細長いスリットが設けられており、そこへNFC対応カードを差し込む構造になっているのだ。

電子回路も電池もない。カードを物理的に杖の先端へ移動させるだけである。しかし、その発想が妙に面白い。

カードを保持するためのスリット構造を備えている

実際に差し込んでみると、カードは全体がしっかり入り、紛失や落下の心配はない。通常サイズのクレジットカードや交通系ICカードなら実用上まったく問題ないレベルだ。

昨今ならVisaのタッチ決済、Mastercardコンタクトレス、交通系ICカードなど用途は多い。極端な話、マイナンバーカードや会社の電子入館証などを差し込むことも可能だろう。もちろん後者は怒られそうなので推奨はしないが、想像するとなかなか楽しい。

クレジットカードや交通系ICカードをしっかり保持する

いろいろなカードを試してみて最終的に落ち着いたのは、物理的なプラスチック製の交通系カードならこれが最強だと思っている、VisaのビックカメラSuicaカードである。

普段はモバイルSuicaが中心だが、FeliCaをサポートしないスマートフォンや予備運用のため、物理カードも携行している。これを杖に装着してみると実に相性が良い。Suicaなら改札、自販機、コンビニ、ロッカーなど利用機会が非常に多いからだ。そして買い物ならVisaも使える。

普段はスマホ裏のポケットに入れているSuicaを移せば魔法の杖が交通系決済端末になる

試しにJRや東京メトロの自動改札も何度か通過してみた。

もちろん技術的には何の不思議もない。ただカードが先端に移動しただけである。しかし周囲から見ると完全に異次元世界の光景だ。魔法の杖を改札機に向けるとゲートが開くのである。声を掛けられたことはないが、遠くでスマホのシャッター音らしきものが聞こえたことはあった。

自販機やカプセルトイ販売機でも問題なくタッチ決済できた

筆者が購入したのは3月末だったが、その後もいくつか新デザインが追加されている。

中でも気に入っているのが、巨大なピクセルカーソルを模した「指差しモデル」だ。しかしこちらは大きな弱点がある。一般的なクレジットカードがはみ出してしまうのだ。もちろん脱落して紛失する心配はないが、カードのフチがシュールな雰囲気を損なってしまう。

見た目は抜群に楽しいが、実用面ではレインボーキャンディの方が完成度が高く優秀である。これから新デザインのモノを購入する人はカードサイズとの相性も確認したほうがいいだろう。

ピクセルカーソル版は楽しいがカード収納力が問題だ。世界共通のクレカサイズを知らないなんて……

完成した杖は40cm程度あり、意外と存在感がある。トートバッグから持ち手が少し顔を出しているだけでも十分目立つし、取り出しも容易だ。

不思議なことに、目立つからこそ忘れない。財布の奥やバッグの底で迷子になることもない。徹底した存在感は欠点でもあり利点でもあるのだ。

バッグから飛び出す存在感。隠れる気配がまったくない

実際に使ってみると、ポケットからスマホやカードを取り出す手間が、バッグから杖を取り出す手間に変わるだけである。合理性だけを考えれば意味は薄い。しかしガジェット好きは昔から合理性だけで生きているわけではない。意味がないのに面白い。面白いから使いたくなる。その感覚は昔から変わらないのである。

通常版とカーソル版。用途より楽しさが先に立つ道具だ

この製品を使っていると、決済という無機質な行為が少しだけ楽しくなる。自販機に向かって杖を振る。改札に向かって杖を差し出す。それだけで日常にちょっとした演出が加わる。

仲間内でのウケも非常に良いだろう。最大の褒め言葉である“おバカ”を容易にゲットできる。でも実際には決済デバイスまで距離のある小さな子供、とりわけ女の子が使えば絵になるだろう。世代によっては「魔法使いサリー」や「ひみつのアッコちゃん」、あるいは「テクマクマヤコン」を思い出す人も少なくないはずだ。

もちろん本物の魔法は使えない。しかし電子マネーが普及した現代では、杖をかざすだけで改札が開き、自販機が商品を出し、決済が完了する。その光景は、半世紀前の子供たちが想像した未来の魔法にかなり近づいているのかもしれない。電子マネー時代だから成立した現代版マジックワンドである。

商品名 発売元 価格 タップ＆ペイ対応マジックワンド（レインボーキャンディ） - 866円