大当たりキターーーーッッ！！【セブン-イレブン】の「最新コラボスイーツ」が可愛い♡

【セブン-イレブン】から、人気キャラクターとコラボしたかわいい商品が登場！ パン・スイーツ・お菓子などいろいろな商品がありますが、今回は「コラボスイーツ」を紹介します。見た目のかわいさだけでなく、食感もポイント。5/26より順次販売がスタートしているので、ぜひチェックしてみて。

しあわせ食感に注目！

今回コラボしたキャラクターは、青いモケモケの体がキュートな「パペットスンスン」。コラボスイーツは全4種類が販売されており、パッケージにはいずれにも「しあわせ食感」と書かれています。「スンスンのふわふわクリーム メロンパンシュー」\280（税込）は、メロンパンのような見た目のシュー生地にクリームを詰めたスイーツ。一般的なシュークリームとは違った食感・味わいが楽しめそうです。

クリームたっぷり！

中には溢れそうなほどたっぷりのクリーム。公式サイトによると「ふわふわの口当たり」のメロンカスタードホイップを詰めているそう。スンスンの口癖である「ふわあっ」を感じることができそうです。味だけでなく食感も意識しながら食べてみて。

インパクト抜群！

スンスンカラーの大福が目を引くこちらは「スンスンのふわあっ♪ 食感のマシュマロ大福 ブルーベリー」\183（税込）。公式サイトによると、もち生地は「マシュマロのようなふわっと食感」で、中にはミルククリームとブルーベリーソースが入っています。@masaki_19740913さんも「スンスン色でしあわせ食感」「ブルーベリーの入りのクリームも美味しい」と絶賛。

白いどら焼生地がポイント！

@masaki_19740913さんが「おすすめのスンスン」だという「スンスンのもちっと白いどら焼 チョコバナナクリーム」\246（税込）。もっちり感のある白いどら焼生地で、チョコクリームとバナナクリームをサンド。どら焼き好き・チョコバナナ好きは、試してみる価値ありです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A