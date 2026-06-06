女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。自身の体型を維持するためにしていることを明かした。

パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。観月は4歳からモデルとして芸能界デビューし、その後、女優、そして14歳で歌手デビューを果たすなど、活躍の場を広げ、今年芸能生活45周年を迎えた。

和田は「美容について聞きたい、（資料に）赤線引いた、自分で」と聞くと、観月は「筋トレをすると本当に、逆三（角形）みたいな感じの体になっちゃって。アスリートみたいな感じになっちゃって。お洋服とか入らなくなっちゃうんですよ。なので、筋トレとかあまりせずに、ピラティスとか体幹トレーニングみたいなものだけをやるようにしていて。あとは有酸素運動ですね。歩くとか走るとか」と明かした。

さらに和田は「18歳の頃から海外に行かない限りは、3日間運動欠かしたことはない。これ本当ですか？」と質問。観月は「はい、ないです」とキッパリ。

「18歳ぐらいのときからジムとかに通い始めたんですけど、そのときは走ったり歩いたり泳いだり。そのうち流行とともに、筋トレが流行れば筋トレをやったり、ボクササイズが流行ればそれをやり、みたいな。加圧が流行れば加圧に行って。いろんなことをやってきて、今は加圧をやりながらピラティスをやるっていうところに落ち着きましたね」と話した。

「重いものを持たなくても、圧がかかっているので。自重でこうちょっと筋トレ効果がある」とその効果を明かし、「（体型を維持するため）と体力を維持するためですね」と観月。「（運動は）欠かさないですね。身体動かすのは好きなんです。家でもトレ、あのそういうランニングマシンみたいなのがあって、それで走ったり歩いたりはします」とした。

「元々モデルから来ているので、で割とその10代の頃とか、あの20代になったりとかして、女性って太ったり、やせる時期もあったり太ったりする時期もあって体型がいろいろ変わっていくじゃないですか。それに伴って、割と周りの人に“太ったね”とか凄く言われたりするんですよ。衣装が入らなくなった、とか。そういうのもあって、10代のときからトレーニングをしたりとか」とトレーニングを始めたきっかけを明かし、「今はもう食事量は全然食べたいものを食べて、お酒も飲みたいように飲みますけど。昔は食事とかを凄い節制したりとか、そういう時期もあったんで」と振り返った。

さらに、和田の今、一番の悩みはダイエットだという話題から「歩くだけでもいいですし、できればストレッチとか」とアドバイス。「最近私もストレッチちょっと目覚めて。ストレッチもいろんなやり方があって、ストレッチ専門のトレーナーさんとかもいるんですよ、最近。痛めないように、ストレッチでその柔軟性を作っていくっていう。体の柔軟性を作っていくっていう」とした。