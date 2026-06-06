歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月5日、自身のInstagramを更新。身長が伸びた長男の姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：市川團十郎さん公式Instagramより）

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歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月5日、自身のInstagramを更新。身長が伸びた長男の姿を披露しました。

【写真】市川團十郎、身長が伸びた長男の姿

「青春真っ只中、のカップルみたい」

團十郎さんは「う、会わない間に、身長越えた？　のかな、写り方？」と2枚の写真を投稿。自身が留守の間に長男・勸玄さんが長女・麗禾さんの身長を超えたように感じたようです。1枚目は麗禾さんのスマートフォンをきょうだい2人で寄り添って見る姿。2枚目は2人が並ぶ立ち姿で、勸玄さんのほうが麗禾さんより背が高く見えます。

ファンからは、「勸玄君、麗禾ちゃんの身長そんなに超えたんですか？」「美男美女すぎませんか？？」「こりゃ2人ともモテるわ」「青春真っ只中、のカップルみたい」「すっかり青年になられました」「びっくり！お兄ちゃんに見えちゃう　頼もしいですね」「本当に小さい頃からお二人美しい」「カンカンが　大人に！！」「伸び盛り」などの声が寄せられました。

“家族時間”ショットを披露

5月28日には「笑って、走って、遊び尽くすふたり」と、3人で過ごす“家族時間”ショットを公開していた團十郎さん。コメントでは、「のびのびして元気」「愛情いっぱいに育ってきた証拠」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)