◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は大会開幕後初の休養日から一夜明けた17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルで全体練習を行い、20日（同21日）の1次リーグF組第2戦チュニジア戦（モンテレイ）に向けて冒頭以外を非公開で調整した。MF伊東純也（ゲンク）は取材エリアで第2戦の重要性を強調した。自身も出場した前回22年カタール大会は1次リーグ初戦でド