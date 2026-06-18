ポルトガルメディアが、母国代表の戦いぶりを厳しく評価した。FIFAランキング５位のポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、同46位のDRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−１のドローに終わった。ポルトガルは６分にジョアン・ネベスのヘディング弾で先制。しかし前半アディショナルタイムの45＋５分、ヨアンヌ・ウィサに同点ゴールを許す。後半は互いにチャ