オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で終えた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで20日のチュニジア戦に向けてトレーニングを実施した。練習後、５大会連続出場の長友佑都が取材に対応。前日のアルジェリア戦でハットトリックを達成した６大会連続出場のリオネル・メッシについて言及した。39歳のDFは、初戦から爆発したアルゼンチン代表の10番について、「神様は神様だね。いやー、ちょっと