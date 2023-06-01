USスチールの買収完了から1年となるのを前に取材に応じる日本製鉄の森高弘副会長＝11日、東京都内日本製鉄が米鉄鋼大手USスチールの買収を完了してから18日で1年を迎え、日鉄の森高弘副会長は2027年3月期に1千億円の利益貢献をするとの見通しに「確信を持っている」と述べた。この1年でUSスチールの高炉など主に4拠点の改善に着手。目下100人規模の日鉄社員を派遣して技術移転や指導をし、生産性を高めたという。森氏は鉄鋼市場