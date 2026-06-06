第2子出産の西野未姫「実家でBBQしました」動画に反響「素敵な家族で憧れる」「ほっこり」
【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48でタレントの西野未姫が6月4日、自身のInstagramを更新。実家でのBBQの様子を公開し、話題となっている。
【写真】第2子出産の27歳元AKB「素敵な家族」実家でのBBQ動画公開
西野は「実家でBBQしました」とつづり、動画を投稿。「実家vlog」とタイトルが付けられた動画では、公園で遊ぶ娘の姿や「別荘でBBQ」とコメントし、焼き鳥や海鮮を焼く様子を公開。また、西野の小さな頃の写真を、娘が見入る姿も披露している。
この投稿には「愛が溢れる家族ですね」「ご機嫌なにこりちゃんが可愛い」「小さな頃がにこりちゃんと似てます」「癒し効果のある姿」「素敵な家族で憧れる」「ほっこりな映像」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の27歳元AKB「素敵な家族」実家でのBBQ動画公開
◆西野未姫,、実家でのBBQ動画を投稿
西野は「実家でBBQしました」とつづり、動画を投稿。「実家vlog」とタイトルが付けられた動画では、公園で遊ぶ娘の姿や「別荘でBBQ」とコメントし、焼き鳥や海鮮を焼く様子を公開。また、西野の小さな頃の写真を、娘が見入る姿も披露している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「愛が溢れる家族ですね」「ご機嫌なにこりちゃんが可愛い」「小さな頃がにこりちゃんと似てます」「癒し効果のある姿」「素敵な家族で憧れる」「ほっこりな映像」などとコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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