「まじか！」「エグい人来てる」大物選手が来日でファン仰天！競技を越えた夢のコラボ「１ミリも想像し得なかった組み合わせ」
長い2025-26シーズンを終えた今、海外の大物サッカー選手たちが続々来日している。
メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）も日本でオフを満喫する１人だ。４年前のカタールW杯には出場したものの、今回の北中米W杯のイングランド代表入りは逃した27歳は、インスタグラムで渋谷のスクランブル交差点や、原宿の竹下通りで撮った写真をアップした。
さらに相撲部屋も訪れたようで、日本相撲協会の公式Xが６月４日に「イングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドFC所属のメイソン・マウント選手が本日、藤島部屋の稽古を見学されました」と報告した。集合写真も公開されており、競技と国を越えた夢のコラボとして話題に。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「まじか！」
「エグい人来てる」
「日本満喫してるな〜」
「１ミリも想像し得なかった組み合わせ」
「めっちゃ日本の文化に触れてくれる」
「名村山ってこと？」
「すり足などが活かされているか、来季のプレミアはこの選手に注目してみる」
「こういうの大好きだぞ！！」
「日本の伝統文化がどんどん海外にも広まるといいですね」
怪我が多いことでも知られるマウント。束の間のオフに英気を養い、新シーズンはさらなる活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超貴重！メイソン・マウントが日本で夢の交流
メイソン・マウント（マンチェスター・ユナイテッド）も日本でオフを満喫する１人だ。４年前のカタールW杯には出場したものの、今回の北中米W杯のイングランド代表入りは逃した27歳は、インスタグラムで渋谷のスクランブル交差点や、原宿の竹下通りで撮った写真をアップした。
さらに相撲部屋も訪れたようで、日本相撲協会の公式Xが６月４日に「イングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドFC所属のメイソン・マウント選手が本日、藤島部屋の稽古を見学されました」と報告した。集合写真も公開されており、競技と国を越えた夢のコラボとして話題に。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「まじか！」
「エグい人来てる」
「日本満喫してるな〜」
「１ミリも想像し得なかった組み合わせ」
「めっちゃ日本の文化に触れてくれる」
「名村山ってこと？」
「すり足などが活かされているか、来季のプレミアはこの選手に注目してみる」
「こういうの大好きだぞ！！」
「日本の伝統文化がどんどん海外にも広まるといいですね」
怪我が多いことでも知られるマウント。束の間のオフに英気を養い、新シーズンはさらなる活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超貴重！メイソン・マウントが日本で夢の交流