【ファイナルファンタジーVII リベレーション】 2027年春 発売予定 価格：未定

「ファイナルファンタジーVII リベレーション」キービジュアル

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用RPG「ファイナルファンタジーVII リベレーション（FINAL FANTASY VII REVELATION）」を2027年春に発売する。価格は未定。

【『FINAL FANTASY VII REVELATION』1stトレーラー｜タイトル発表】

本作は「ファイナルファンタジーVII」リメイクシリーズの完結編。様々な情報が公開され、今作はシームレスにつながるオープンワールドが舞台となることが明かされた。飛空艇ハイウインドに乗り、空から地上へパラシュートで降下し冒険をするといったゲームプレイが用意されている。

新たなエリアとして前作までのエリアに加え「ミディール」と「ウータイ」が登場。操作キャラクターとしては「ヴィンセント・ヴァレンタイン」（CV：鈴木省吾さん）、「シド・ハイウインド」（CV：山路和弘さん）が新たに加わる。

さらに、新たな衣装を身につけて、戦闘スタイルを変化させる「WEAR」システムが登場。「戦士」や「黒魔道士」といった「FF」シリーズならではのネーミングになっている。敵としては巨大な星の守護者「ウェポン」がクラウドたちに立ちはだかる。

スクウェア・エニックス公式のオフィシャル素材と合わせて公開する。

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プロデューサー 北瀬佳範氏のメッセージ

北瀬佳範1997年に誕生した『FINAL FANTASY VII』は長きにわたりファンの皆様に愛され、今や一つの「伝説」となりました。そんな皆様の熱い後押しを受け、2020年に始動したリメイクシリーズは、本作『FINALFANTASY VII REVELATION』をもって、いよいよ至高のフィナーレを迎えます。この物語が辿り着く終着点には、この作品に向き合ってきた私の30年間の想いを込めています。しかし、この物語は我々開発者の手だけで完結するものではありません。プレーヤーである皆様が体験し、記憶に刻むことで、また一つ新たな「伝説」が完成します。私たちと皆様の想いの結実を、ぜひ皆様の目で見届けてください。

ディレクター 浜口直樹氏のメッセージ

『FINAL FANTASY VII REVELATION』を、マルチプラットフォーム同時発売として発表できたことを、大変嬉しく思います。長きにわたりこの物語を信じ、支えてくださったファンの皆さんに、心より感謝しています。今作では「決意」をテーマに、星の運命を懸けた最後の戦いへ進むため、クラウドたちがそれぞれの想いと向き合い、歩みを重ねていきます。シリーズ完結編として、これまで積み重ねてきた物語と感情のすべてを、最高の形で体験していただける作品としてお届けします。ぜひご期待ください。

クリエイティブ・ディレクター 野村哲也氏のメッセージ

我々開発者が作って来た『FFVII』シリーズは長い時間を掛け、いくつもの外伝を経て来ました。きっとファンの皆さんの中にも、それぞれの思い描く『FFVII』の物語があると思います。それら含め全ての『FFVII』がこのリメイクシリーズという旅の終わりに収束して行く事を目標として来ました。多くの期待と不安が入り交じるでしょうが、この旅は今後も忘れられない物語になると思います。長い間、一緒に旅を続けてくれてありがとうございました

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CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

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