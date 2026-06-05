『田鎖ブラザーズ』容疑者急浮上→衝撃ラスト クライマックスへ怒涛の展開
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第8話が、5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】容疑者から一転…衝撃的な展開を迎えた重要キャラ
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田将生が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、凶悪事件を追う中で31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相に迫っていく。
第8話では、辛島金属工場と五十嵐組の関係を取材していた津田（飯尾和樹）のノートの復元に成功した真と稔が、新たな手がかりを得ようとする。しかしその矢先、小池（岸谷五朗）が突如現れ、ノートを持ち去る事態となった。
真は小池が銃の密造に関与していた可能性を追及し、事件の核心へと迫る。一方で、津田が残したノートからは町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）の名前が“新たな容疑者”として浮上した。
真は事件解明に向けて捜査を進めるが、稔は新たな事実を受け止めきれず、兄弟は対立。それでも2人は証拠を1つずつ積み重ねながら真相を追い続ける。
さらに、父・朔太郎（和田正人）が残した拳銃の行方や、茂木を呼び出した銭湯で確認された身体の特徴などから、兄弟の疑念は一層深まっていく。
そして終盤、茂木から拳銃が入った小包が真のもとに届く。証拠を託した茂木だったが、その後変死体となって発見されるという衝撃の展開に。両親殺害事件の真相解明が目前に迫る中、物語は最終盤に向けて大きく動き出した。
【写真】容疑者から一転…衝撃的な展開を迎えた重要キャラ
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田将生が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、凶悪事件を追う中で31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相に迫っていく。
真は小池が銃の密造に関与していた可能性を追及し、事件の核心へと迫る。一方で、津田が残したノートからは町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）の名前が“新たな容疑者”として浮上した。
真は事件解明に向けて捜査を進めるが、稔は新たな事実を受け止めきれず、兄弟は対立。それでも2人は証拠を1つずつ積み重ねながら真相を追い続ける。
さらに、父・朔太郎（和田正人）が残した拳銃の行方や、茂木を呼び出した銭湯で確認された身体の特徴などから、兄弟の疑念は一層深まっていく。
そして終盤、茂木から拳銃が入った小包が真のもとに届く。証拠を託した茂木だったが、その後変死体となって発見されるという衝撃の展開に。両親殺害事件の真相解明が目前に迫る中、物語は最終盤に向けて大きく動き出した。