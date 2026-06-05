新日本プロレス５日の高崎大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）へ怒りを爆発させた。

ウルフは２月大阪大会で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田にキャリア初のフォール負けを喫し、ＮＥＶＥＲ王座から陥落。上半期の総決算となる１４日大阪城ホール大会で、リベンジマッチを控えている。この日の大会では矢野通＆田口隆祐＆ＫＵＳＨＩＤＡと組んで、成田＆高橋裕二郎＆ＳＨＯ＆金丸義信と対戦した。

成田と対峙したウルフは背負い投げを決めると、串刺しラリアート、エルボードロップと得意の流れで攻勢に。しかし、関節技に入ろうとしたところで金丸にカットに入られ、河津落としから膝十字固めに捕らえられる。ロープに逃れたのも束の間、Ｈ．Ｏ．Ｔの悪の連係に捕まって、再び膝十字固めに捕らえられるなど苦戦を強いられた。

試合も田口が裕二郎に沈められ、前哨戦はＨ．Ｏ．Ｔに軍配。試合後は成田に黒帯で首を絞められる屈辱まで味わってしまった。

大阪城で負ければ柔道の黒帯はく奪を予告されているウルフは「おい成田。テメーは虎の威を借る狐だよ。ＥＶＩＬ（現ＷＷＥのＮＡＲＡＫＵ）がいたころのＨ．Ｏ．Ｔに今もすがって、一体なにがしたいんだよ。テメーのやり方をしっかり作って来いよ。それを何だ、黒帯持ち出して」と王者を糾弾。

さらに「黒帯はく奪だ？ テメーにその権利は権利はねえよ。プロレスを始める時に、もうこういうことは言わないって決めてたけど、お前に五輪金メダリストがどれだけの力かしっかり分からせてやるから、しっかり覚悟しとけよ」と通告していた。