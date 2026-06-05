メッツの千賀滉大投手（３３）が厳しい状況に立たされている。

４月２６日（日本時間２７日）のロッキーズ戦で腰椎を負傷し、２日後に負傷者リスト入り。リハビリを続けてこれまで３Ａで３度の調整登板を行っている。最初の２試合で防御率５・１４と内容が悪く、３日（日本時間４日）の３戦目は５回を投げて６安打３失点、２四球、５奪三振の成績だった。

まずまずの内容とはいえ、米メディア「ＯＮ ＳＩ」は「メジャー打者相手なら想像もつかない。投球もいいものではなく、２人に死球を与え、２つの暴投もあった。メッツが千賀を先発ローテに入れるとは考えにくい」と厳しい評価を下しており「契約を解消する時期が来たのかもしれない。このまま不振が続くようならメッツでのキャリアが突然終わりを迎えても不思議はないだろう。引退させる理由は理にかなっている」とまで伝えている。

メッツ４年目の今シーズンは５試合で４敗、防御率９・００と序盤で崩れるケースが目立っていた。チームも故障者続出で東地区最下位と低空飛行を続けており、同メディアは「６月２０日のリハビリ期間終了までにフォームと体調を改善できない場合、スターンズ（運営部門社長）は千賀を戦力外にするなど、思い切った登録変更を余儀なくされる可能性がある」と見ている。来季まで契約期間を残す千賀が正念場を乗り越えられるか。