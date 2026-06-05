Prime Videoにて2026年5月20日(水)からデジタル購入配信中。6月6日(土)からAmazonプライム特典対象作品として見放題独占配信

(C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

Prime Videoは映画「国宝」の見放題独占配信を6月6日から開始する。また、今作は5日より1週間限定での再上映も実施されている。

第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ話題作。

吉田修一氏自身が3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験を血肉にし、書き上げた「国宝」を原作に、世界最高峰のスタッフ＆キャストが集結して映画化された。

主人公である稀代の女形・立花喜久雄を演じるのは、その美貌をもちながら、どんな役でも演じ切る圧倒的演技力で、今作で第49回アカデミー賞最優秀主演男優賞をはじめ数多くの俳優賞を受賞した吉沢亮。

喜久雄の親友、そしてライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介を演じるのは、第48回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞をはじめ、数々の受賞歴を持つ横浜流星。そして、歌舞伎名門の当主・花井半二郎役を世界的名俳優・渡辺謙が演じる。

そのほか、高畑充希、寺島しのぶをはじめ、永瀬正敏、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、田中泯といった、豪華な俳優たちが一堂に揃い、物語を更に美しく、熱くする。

Prime Videoでは、見放題配信に先駆けて5月20日からデジタル購入配信も実施している。価格はHD/SD版ともに3,080円。

5日からの1週間限定での再上映は全国の映画館にて実施中。6月11日をもって終映を迎える(一部劇場を除く)。上映劇場の詳細は公式サイトまで。

今作は2025年6月6日に封切られており、公開からまもなく1年が経過。同作公式サイトでは「日本中の皆様に愛され続けて1年間、本作をお客様にお届けすることができました。誠にありがとうございます。ぜひ、映画『国宝』の終映を劇場で見届けていただけますと幸いです」とのコメントも掲載されている。