アジア株 軒並み下落、上海株と香港株は続落 アジア株 軒並み下落、上海株と香港株は続落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 24961.95（-291.45 -1.15%）

中国上海総合指数 4027.74（-30.05 -0.74%）

台湾加権指数 45070.94（-606.52 -1.33%）

韓国総合株価指数 8160.59（-478.82 -5.54%）

豪ＡＳＸ２００指数 8625.13（-61.01 -0.70%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74159.31（-200.70 -0.27%）



５日のアジア株は軒並み下落。中東情勢の不透明感がアジア株の重石となった。また、米半導体大手ブロードコムが決算を受けて１２％安と急落したことで、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２．１５％安となり、アジア市場でも半導体関連株の下げにつながった。豪州株は続落。素材、エネルギー、金融が売られた。



上海総合指数は続落。銀行大手の中国農業銀行、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われる一方で、半導体メーカーの兆易創新科技、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体メーカーの瀾起科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、造船メーカーの中国船舶工業が売られた。



香港ハンセン指数は続落。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。通信会社のＴＰＧテレコム、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、金の探査・生産会社のラメリウス・リソーシズ、石油製品メーカーのビバ・エナジー・グループ、炭鉱会社のヤンコール・オーストラリア、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングスが売られた。

外部サイト