岸和田けいりんPR大使で元ガールズケイリン選手の白井美早子さんが5日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。岸和田競輪場で行われる「G1第77回高松宮記念杯競輪」（16〜21日）、「G1第4回パールカップ」（16〜18日）の魅力をアピールした。

高松宮記念杯はGIで唯一となる勝ち上がりによる東西対抗戦。古性優作、南修二の地元S級S班レーサーが軸で、パールカップは佐藤水菜（神奈川）、児玉碧衣（福岡）が中心だ。

白井さんは「ファンの方はダービー王になった古性選手に会えることを楽しみにしていると思う」と期待。自身は東西ガチンコ予想会（全日）、滝澤正光＆元ガールズ選手トークショー（17日）などに出演する。

また18日にトークショーを行う益若つばさがパールカップの選手ユニホームをデザインしたことに「選手は本当にうれしいと思います」と感謝した。地元グルメについては「かしみん焼き、泉州水なすを食べてほしい」とPRした。

場内ではグルメフェスティバル（全日）、今井翼トークショー（21日）などイベントが盛りだくさん。売り上げ目標は135億円。