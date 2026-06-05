飼い主さんが体調不良で横になっていたら、ワンコ2匹が寝室にやってきて…？寄り添って看病してくれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破。「優しい」「可愛くて癒される」といった声が寄せられています。

【動画：頭痛と腰痛が酷く、横になる男性→2匹の犬が『大丈夫？』と心配してやってきて…心温まる光景】

飼い主さんが体調不良で横になったら…

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「はっちゃん」とトイプードルの「きゅうちゃん」の尊い行動です。この日、飼い主さんは2匹と一緒にリビングで過ごしていたのですが、頭痛と腰痛が同時に起こっていて辛かったため、少し横になって休むことに。

飼い主さんが寝室に向かうと、ついてきた2匹。「どうしたんだろう…」と困惑して、しばらく部屋の前で立ち尽くしていたそう。そして心配そうに中の様子を覗いてから、寝室に入ってきたとか。

ワンコたちの行動に感動

飼い主さんがベッドで横になると、はっちゃんときゅうちゃんもベッドの上へ。2匹揃って「大丈夫？」と飼い主さんのお顔を覗き込んだ後、きゅうちゃんは「僕が守るから、安心して休んでいいよ」とばかりにそっと寄り添ってくれたそう。

一方のはっちゃんはお家のパトロールを済ませてから寝室に戻ってきて、「僕が癒してあげるね」というように飼い主さんにくっついて寝転がったとか。自分たちなりに一生懸命看病してくれるなんて、2匹とも優しくて愛情深いですね！飼い主さんも2匹の行動に、涙が出るほど感動したそうです。

可愛い争いが勃発！

途中で飼い主さんの目の前というベストポジションを巡って、はっちゃんときゅうちゃんが揉め始める場面も。可愛すぎる争いに、思わず頬が緩みます。そしてその後も2匹は飼い主さんのそばを離れず、健気に看病し続けてくれたとのこと。そんな2匹の愛と優しさは、飼い主さんにとって1番の薬になったことでしょう。

この投稿には「かわいい看護師さんたち」「2匹とも飼い主想いでいいですね」「優しさに感動です」「心が温かくなる」「これぞ本当の家族ですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、はっちゃん＆きゅうちゃん＆2匹の猫ちゃんたちの尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。