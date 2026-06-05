川崎が長谷部茂利監督の続投を発表！ 昨季はクラブ史上最高のアジア準V、今季は百年構想リーグEAST４位
川崎フロンターレは６月５日、2026-27シーズンのトップチーム体制を発表し、長谷部茂利監督の続投を正式に決定した。また、長橋康弘ヘッドコーチは新たにU-21チームの監督に就任することが明らかになった。
長谷部監督は2025年に、鬼木達前監督の後任として川崎の指揮官に就任。就任１年目の昨シーズンはリーグ戦で８位に終わったものの、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ではクラブを史上最高成績の準優勝へ導き、アジアの舞台で存在感を示した。
また、今季のJ１百年構想リーグでは、地域リーグラウンドのEASTグループで４位という成績だった。
「秋春制」への歴史的な移行の初年度となる新シーズンでは、悲願のリーグタイトル奪還、そしてアジア制覇への再挑戦権の獲得が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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長谷部監督は2025年に、鬼木達前監督の後任として川崎の指揮官に就任。就任１年目の昨シーズンはリーグ戦で８位に終わったものの、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ではクラブを史上最高成績の準優勝へ導き、アジアの舞台で存在感を示した。
また、今季のJ１百年構想リーグでは、地域リーグラウンドのEASTグループで４位という成績だった。
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