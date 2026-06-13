中国の習近平国家主席は8、9日に国賓として北朝鮮を訪問した。習主席の今年最初の海外訪問国が北朝鮮になったことについて、韓国紙は「社会主義理念外交の戦略的パートナーとして北朝鮮を選んだ」と専門家の見方を紹介。「ベトナム、ラオス、北朝鮮へとつながる中国の『紅色外交』連帯が強化されている」と報じた。中国国営新華社通信などによると、8日の中朝首脳会談で、習主席は「金正恩（キム・ジョンウン）総書記同志が指導す