阪神は１２日のオリックス戦（京セラ）に１―２で接戦を落とし、今シーズンワーストの４連敗。鬼門の交流戦は４勝１０敗となり、４年連続の負け越しが決まった。?ブルペンデー?となったオリックス投手陣相手でも、虎打線は貧打にあえいだ。２点を追う３回にはオリックス先発・ペルドモに対し、中野、森下の連打で二死二、三塁とすると、佐藤は四球を選んで満塁。反撃の大チャンスで打線が回った大山だったが、カウント０―１から