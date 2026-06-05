【漢字クイズ】「収斂」はなんて読む？知っておきたい常識漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「収斂」はなんて読む？ 「収」は「しゅう」かな？と見当がつきますが、「斂」の読み方は予想するのが難しいですよね。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「しゅうれん」でした！ 収斂とは、なにかを集めて引き締める、もしくは縮めることを指します。 また、多くの要素が一つにまとまることも収斂と呼ばれますよ。 「意見を収斂させた」などの用法があります。実はこの熟語、似た意味の漢字同士がくっついたもの。 「収」という漢字は、取り入れる、まとまる、取り押さえる、引き締まるなどの意味を持っています。 一方で「斂」という漢字も、引き締め集める、取り入れるといった意味を持つのです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部