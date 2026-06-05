さらさが、ソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパンよりメジャーデビューすることを発表。8月5日にミックステープEP『Live Bluesy』をリリースし、2026年秋に東名阪ツアーを開催する。

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本情報は、6月4日に行われたファンミーティング『Live Bluesy #1』にて発表。「こういう距離感でみなさんにお伝えしたくてこの機会を作らせていただきました。ソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパンよりメジャーデビューします」と本人からメジャーデビューについて伝えた。

本EPには、2025年に発表された「Thinking of You」、「青い太陽」、初のドラマエンディング主題歌となった「YOU」のほか、DJ／プロデューサーのMURO、uinがリミックスした「Thinking of You」や、Stones Taroによる「YOU（Stones Taro Remix）」といったリミックス楽曲3曲にくわえ、新曲2曲が収録される。

付属のBlu-rayには、2025年に開催された自身最大規模のツアー『Thinking of You TOUR 2025』の映像を完全収録。また、7月7日には本EPより先行配信も行われる。

東名阪ツアーの詳細は、追って発表となる。詳細はさらさの公式SNSにて。

（文＝リアルサウンド編集部）