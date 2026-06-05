MBS西靖アナウンサー（54）が5日までにXを更新。人生初の入院を経験したと明かした。

「YouTubeイベントが終わり、縁側ラジオ収録、角さんとの対談収録も終わり、気が抜けたのか体調を崩し、なかなかよくならないなぁと思っていたら流行ってもいないコロナで肺炎、本日から入院」と明かした。続けて「人生初入院ですよ。何事も経験です。いや、違うか。養生します。季節の変わり目、皆さまもご自愛ください」とつづった。

5月8日には「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました。どっひゃー！ 7／1以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします。ほぼ転職レベルの異動です。アナウンサー人生は32年。皆様のおかげで本当に楽しかったです。感謝感謝です」とつづり、人事異動を告白。

今月1日には「2ケ月ほど異動先の業務の引き継ぎを受けて頭がパンク状態のところ、アナウンサーYouTubeイベントが無事終わってホッとしたら体調を崩し（わかりやすい）、超低空飛行で1週間なんとかやり過ごしましたが、週末は完全にダウン。ひたすら寝て過ごしました」と体調不良を明かしていた。

岡山県岡山市出身の西アナは大阪大卒業後の94年にMBSへアナウンサーとして入社。14年10月に14歳年下の一般人女性と結婚。2人の男児に恵まれる。同局の名物番組「ちちんぷいぷい」に出演。2022年4月1日から相愛大共通教育センターの客員教授を務め、共生社会論を市民性（シティズンシップ）育成論を担当。