日本バスケットボール協会(JBA)は4日、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window3 直前合宿」の男子日本代表招集メンバー15人を発表しました。

メンバーには、渡邊雄太選手(千葉ジェッツ)やBリーグチャンピオンシップ優勝の立役者である馬場雄大選手(長崎ヴェルカ)、富永啓生選手(レバンガ北海道)らが選出。一方、2月のアジア地区予選でキャプテンを務めていた富樫勇樹選手(千葉ジェッツ)は選出外となりました。

強化合宿は6月18日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施。7月3日(金)、7月6日(月)に中国、韓国で開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦に向けて練習を行います。

【発表された15人】

安藤誓哉(PG、181cm、33歳、横浜ビー・コルセアーズ)

原修太(SG、187cm、32歳、千葉ジェッツ)

渡邊雄太(SF、206cm、31歳、千葉ジェッツ)

ジョシュ・ホーキンソン(C/PF、208cm、30歳、サンロッカーズ渋谷)

齋藤拓実(PG、172cm、30歳、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)

馬場雄大(SF、196cm、30歳、長崎ヴェルカ)

佐々木隆成(PG、180cm、30歳、三遠ネオフェニックス)

吉井裕鷹(SF、196cm、28歳、三遠ネオフェニックス)

川真田紘也(C、204cm、27歳、長崎ヴェルカ)

テーブス海(PG、188cm、27歳、アルバルク東京)

西田優大(SG、190cm、27歳、シーホース三河)

富永啓生(SG、188cm、25歳、レバンガ北海道)

金近廉(SF、197cm、23歳、千葉ジェッツ)

山粼一渉(SF、200cm、22歳、7月1日よりサンロッカーズ渋谷)

ジェイコブス 晶(SF、203cm、22歳、フォーダム大学)

※年齢:2026年6月4日現在※所属はB.LEAGUE 2025-26シーズンを記載※ポジション:PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター