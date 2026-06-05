【バスケ男子】ワールドカップアジア地区予選に向けた強化合宿の招集メンバー15人を発表 渡邊雄太、富永啓生ら選出 富樫勇樹は選出外
日本バスケットボール協会(JBA)は4日、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window3 直前合宿」の男子日本代表招集メンバー15人を発表しました。
メンバーには、渡邊雄太選手(千葉ジェッツ)やBリーグチャンピオンシップ優勝の立役者である馬場雄大選手(長崎ヴェルカ)、富永啓生選手(レバンガ北海道)らが選出。一方、2月のアジア地区予選でキャプテンを務めていた富樫勇樹選手(千葉ジェッツ)は選出外となりました。
強化合宿は6月18日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施。7月3日(金)、7月6日(月)に中国、韓国で開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦に向けて練習を行います。
【発表された15人】
安藤誓哉(PG、181cm、33歳、横浜ビー・コルセアーズ)
原修太(SG、187cm、32歳、千葉ジェッツ)
渡邊雄太(SF、206cm、31歳、千葉ジェッツ)
ジョシュ・ホーキンソン(C/PF、208cm、30歳、サンロッカーズ渋谷)
齋藤拓実(PG、172cm、30歳、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)
馬場雄大(SF、196cm、30歳、長崎ヴェルカ)
佐々木隆成(PG、180cm、30歳、三遠ネオフェニックス)
吉井裕鷹(SF、196cm、28歳、三遠ネオフェニックス)
川真田紘也(C、204cm、27歳、長崎ヴェルカ)
テーブス海(PG、188cm、27歳、アルバルク東京)
西田優大(SG、190cm、27歳、シーホース三河)
富永啓生(SG、188cm、25歳、レバンガ北海道)
金近廉(SF、197cm、23歳、千葉ジェッツ)
山粼一渉(SF、200cm、22歳、7月1日よりサンロッカーズ渋谷)
ジェイコブス 晶(SF、203cm、22歳、フォーダム大学)
※所属はB.LEAGUE 2025-26シーズンを記載
※ポジション:PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター